Çağla Şıkel’in Kendisinden 13 Yaş Küçük Yeni Sevgilisiyle Aşk Pozları Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

Miss Turkey birinciliğinden dünya güzellik derecelerine uzanan kariyerinde podyumların en aranan yüzlerinden biri haline gelen Şıkel, ardından televizyon dünyasında da büyük bir başarı yakaladı. Özellikle uzun yıllardır sunduğu “Çağla ile Yeni Bir Gün” programıyla sabah kuşağının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı sürdüren ünlü sunucu, dijital platformlarda paylaştığı sağlıklı yaşam ve spor içerikleriyle de milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Çağla Şıkel’in adı geçmişte Beyazıt Öztürk, Nail Gönenli ve Erinç Ulutürk gibi isimlerle anılmıştı. Ancak en çok konuşulan ilişkisi hiç şüphesiz 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile yaşadığı büyük aşk olmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki oğulları bulunan çift, 2015 yılında yollarını ayırmalarına rağmen çocukları için kurdukları dostane ilişkiyle hala örnek gösteriliyor.