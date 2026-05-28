Bahar Aşkına Eşlik Edecek En Güzel 11 Şarkı

Ecem Bekar
28.05.2026 - 17:01
Sonunda o içimizi bayan, kat kat giydiren kış bitti de baharın o mis gibi kokusu kapıya dayandı. Hani sabah perdeyi bir açarsın, güneş içeri sızarken içinden durduk yere bir gülümseme gelir ya; işte tam o 'sebepsiz mutluluk' anlarının peşindeyiz.

Biz de istedik ki, bu güzel enerjiye şöyle kalbi yumuşacık yapacak, dinlerken seni hem gülümsetecek hem de hayallere daldıracak en içten, en samimi şarkılar eşlik etsin.

1. Sertab Erener - Rengarenk

Hani kışın o gri havasından sıkılırsın ya, bu şarkı işte o grinin üstüne gökkuşağı kusuyor resmen.

2. Lizzo - About Damn Time

Lizzo ablamız sağ olsun, özgüveni hoparlörden içeri pompalıyor. 'Sonunda oldu, bahar geldi, ben de çok güzelim' şarkısı bu. Modun mu düştü? Hemen bunu aç, iki dakikaya hiçbir şeyin kalmaz.

3. Kenan Doğulu - Kandırdım

Bahar aşkının başlangıç marşıdır bu! Kenan’ın o flörtöz sesiyle 'Kandırdım' deyişi, hani o karşı tarafa atılan ilk muzip bakış var ya, tam olarak o.

4. Taylor Swift - Love Story

Bahar demek, biraz da masalsı bir aşk istemek değil mi? Taylor’ın bu şarkısı tam bir modern zaman masalı.

5. Yalın - Meleklerin Sözü Var

Yalın zaten 'aşkın sesi' olarak dünyaya gelmiş.

6. Beyoncé - Love On Top

Eğer aşkın seni bulutların üzerine çıkardıysa, Beyoncé’nin o bitmek bilmeyen enerjisi ve arka arkaya çıkan notaları tam senin halini anlatıyor.

7. MFÖ - Güllerin İçinden

Listede olmazsa olmaz! 'Güllerin içinden canım, koşarak koşarak gel...' cümlesi bile bahar aşkını tanımlamaya yetiyor.

8. Bruno Mars - Marry You

Biraz cesur olalım! Baharın o deli fişek enerjisiyle insanın içinden bazen 'evlenelim gitsin be!' demek gelir ya, işte bu şarkı o anın fon müziği.

9. Pinhani - Ne Güzel Güldün

Bazen tek bir gülüşe aşık olursun ya, işte bu şarkı o anın fotoğrafı gibi.

10. Dua Lipa - Love Again

Aşka küsmüşken baharla birlikte yeniden canlananlar burada mı?

11. Tarkan - Şımarık

Ve tabii ki kapanışta Mega Star! Bahar aşkı demek, biraz da cilve, biraz da şımarıklık demek.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
