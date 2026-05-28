Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oluyor: Kulislerde Konuşulan İsimler

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 09:05
Mutlak butlan kararı ile partiye yeniden dönmesine karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘A takımı’ belli oluyor. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan’ın haberine göre 9 kişilik bir ekip üzerinde duruluyor. Kılıçdaroğlu ile birlikte pek çok kişi yeniden göreve dönüyor. 

CHP’de parti yönetimi mutlak butlan kararı sonrası yeniden şekilleniyor. Özgür Özel, mutlak butlan kararı ile partiden uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi gözler A takımının kim olacağına çevrildi. 

İddialara göre A takımı 9 kişi olacak. Örgüt yönetiminin Müslim Sarı’ya verileceği ileri sürülürken parti sözcüsünün Berhan Şimşek olması bekleniyor. Yerel yönetimlerin Orhan Sarıbal’a verilmesi konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun A takımının şu isimleri olması bekleniyor:

Örgüt yönetimi: Müslim Sarı

Parti sözcü: Berhan Şimşek

Yerel yönetimler: Orhan Sarıbal

Genel Saymanlık: Bülent Kuşoğlu

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Deniz Demir

İdari ve mali işler: Faik Öztrak

Sosyal politikalar: Neslihan Hancıoğlu

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu: Mehmet Akif Hamzaçebi

MYK: Devrim Barış Çelik

Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
