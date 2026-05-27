Dr. Bilal Çetin Karşılaştığı Bir Vaka Üzerinden Beyin Kanamalarında Erken Müdahalenin Önemini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
27.05.2026 - 23:27

Sağlık söz konusu olduğunda dakikalar, hatta saniyeler bazen bir insanın tüm geleceğini belirleyebiliyor. Özellikle beyinle ilgili aniden gelişen rahatsızlıklarda, profesyonel yardım çağırmak veya en yakın acil servise başvurmak için belirtileri doğru okumak gerekiyor. Halk arasında genellikle geçici bir halsizlik ya da yorgunluk olarak görülen küçük sinyaller, aslında çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olabiliyor. İlk anlarda gösterilen farkındalık, hastanın hayata tutunmasını sağlamakla kalmıyor, kalıcı felç gibi risklerin de önüne geçiyor.

Acil servis hekimi Dr. Bilal Çetin, nöbeti esnasında beyin kanaması teşhisi koyduğu bir hastanın yakınlarıyla yaptığı kritik görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Çetin, hastanın şikayetlerinin başladığı an ile hastaneye getirildiği zaman arasındaki gecikmenin, tedavi şansını ve hayati fonksiyonları nasıl etkilediğini doğrudan gözler önüne serdi.

Ani Gelişen Bu Belirtilere Dikkat!

Beyin kanamaları ve inmelerde en tehlikeli durum, belirtilerin aniden ortaya çıkması ve genellikle hasta yakınları tarafından 'biraz dinlensin geçer' mantığıyla ertelenmesidir. Dr. Bilal Çetin'in de üzerine basarak vurguladığı gibi, daha önce hiçbir şikayeti olmayan bir kişide aniden ortaya çıkan şu semptomlar doğrudan bir acil durum sinyalidir:

  • Zaman ve Mekan Algısının Kaybolması: Kişinin kendi evini karıştırması, banyoyu salon zannetmesi veya komşunun evine gidip orayı kendi evi sanması.

  • Yakınlarını Tanıyamama: Yıllardır gördüğü amcasını, dayısını veya çok yakın bir aile üyesini bir anda yabancı olarak algılaması.

  • Geçici Hafıza Kaybı ve Kafa Karışıklığı: Hangi şehirde olduğunu bilememe, günleri veya anlık olayları unutma.

  • Vücudun Bir Yarısında Hissizlik veya Güçsüzlük: Kolunda, bacağında veya yüzünde ani başlayan uyuşma, cisimleri tutmada zorlanma.

  • Yüzde sarkma: Gülümserken yüzün bir tarafının aşağı kayması.

  • Kol/Bacakta güçsüzlük: Vücudun sadece bir tarafında aniden oluşan uyuşma veya tutulma.

  • Konuşma bozukluğu: Kelimeleri peltek söyleme, konuşulanı anlamama veya kekeleme.

  • Şiddetli baş ağrısı: Aniden başlayan, hayatında ilk defa bu kadar şiddetli olan ağrı.

  • Denge ve görme kaybı: Ani baş dönmesi, yürüyememe veya çift/bulanık görme.

Bu tür durumlarda poliklinik randevusu beklemek ya da sabahı gözlemek yerine, hastanın olayın gerçekleştiği ilk 1-2 saat içinde (altın saatler) acil servise ulaştırılması ve beyin cerrahisi müdahalesine başlanması gerekir. Unutmayın, erken teşhis hayata bağlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
