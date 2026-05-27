Dr. Bilal Çetin Karşılaştığı Bir Vaka Üzerinden Beyin Kanamalarında Erken Müdahalenin Önemini Anlattı

Sağlık söz konusu olduğunda dakikalar, hatta saniyeler bazen bir insanın tüm geleceğini belirleyebiliyor. Özellikle beyinle ilgili aniden gelişen rahatsızlıklarda, profesyonel yardım çağırmak veya en yakın acil servise başvurmak için belirtileri doğru okumak gerekiyor. Halk arasında genellikle geçici bir halsizlik ya da yorgunluk olarak görülen küçük sinyaller, aslında çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olabiliyor. İlk anlarda gösterilen farkındalık, hastanın hayata tutunmasını sağlamakla kalmıyor, kalıcı felç gibi risklerin de önüne geçiyor.

Acil servis hekimi Dr. Bilal Çetin, nöbeti esnasında beyin kanaması teşhisi koyduğu bir hastanın yakınlarıyla yaptığı kritik görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Çetin, hastanın şikayetlerinin başladığı an ile hastaneye getirildiği zaman arasındaki gecikmenin, tedavi şansını ve hayati fonksiyonları nasıl etkilediğini doğrudan gözler önüne serdi.