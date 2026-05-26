Kalp Sağlığı İçin En İyi Spor Hangisi? Bir Kardiyolog Egzersiz Türlerini Puanladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.05.2026 - 09:54

Düzenli egzersiz yapmak vücut sağlığımızı korumanın en temel yollarından biri olsa da hangi spor dalının kalbimize ne kadar fayda sağladığı her zaman büyük bir merak konusu. Spor salonlarında saatler harcamak, sabahları erkenden koşuya çıkmak ya da sadece yoga matının üzerinde esnemek kalbimizi aynı oranda güçlendirmez. Doğru antrenman metodunu seçmek, hem kalp kasını desteklemek hem de sakatlanma riskini minimumda tutmak açısından hayati önem taşır.

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, popüler egzersiz türlerini kalp sağlığına olan etkilerine göre tek tek masaya yatırarak puanladı. Koşudan ağırlık antrenmanına, kürek çekmekten yüzmeye kadar günlük hayatta sıkça tercih edilen spor aktivitelerinin kalbimiz üzerindeki gerçek etkilerini kendi profesyonel süzgecinden geçirdi.

Puanlama tablosunda en dikkat çeken detaylardan biri, toplumda popüler olan bazı durağan aktivitelerin kalp sağlığı açısından alt sıralarda kalması oldu.

Uzman doktor, yoga ve pilates gibi esneme ile dengeye dayalı egzersizlerin vagal tonusu artırıp tansiyonu düşürerek vücudu sakinleştirdiğini ancak kardiyak açıdan yoğun bir performans sunmadığı için 10 üzerinden 7 puanı uygun gördüğünü belirtti. Koşmak ve bisiklete binmek gibi büyük kas gruplarını çalıştıran ve ayakların yerden kesilmesiyle kalbi doğrudan destekleyen kardiyo egzersizleri ise kardiyologdan 9 puan almayı başardı. Tüm kas gruplarını aynı anda çalıştıran, nefes ve diyafram desteği sağlayan ve suya karşı direnç oluşturarak kasları güçlendiren yüzme ise 9,5 puanla zirveye çok yaklaştı.

Ancak videonun asıl şampiyonu, kardiyologdan tam 10 puan alan HIIT, yani yüksek yoğunluklu interval antrenmanlar oldu. Toplumda bu tarz ağır ve tempolu egzersizlere karşı ciddi bir önyargı ve korku olduğunu belirten uzman, biyokimyasal gerçeklerin tam tersini söylediğini vurguladı. HIIT egzersizleri düzgün bir şekilde uygulandığında sadece dolaşım sistemini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kalpte köprü görevi gören yeni damar oluşumlarını (anjiyojenez) tetikliyor ve damarlardaki plakların küçülmesini sağlıyor. Sakatlanma riskinin de sanılanın aksine düşük olduğunu ifade eden uzman doktor, kalbini gerçekten korumak ve genç tutmak isteyen herkesin korkularını bir kenara bırakarak interval antrenmanlara şans vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
