Ütüsüz Kıyafet Giymekten Hoşlanmayanların 10 Ortak Özelliği

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.05.2026 - 09:31
Kabul edelim, herkesin ütüyle arası iyi değil. Ama ütüyle arası olsa da olmasa da ütüsüz kıyafet giyemeyenler... İşte bu bambaşka bir konu! Onlar için mesele sadece görünüş değil; düzen, kontrol ve kendine özen gösterme meselesi. Eğer sen de “Kırışık kıyafet giyeceğime, giymem daha iyi!” diyenlerdensen, bu liste sana tanıdık gelebilir. 👇

1. Onların 'kırışık' kelimesine bile alerjileri vardır!

Abartıyoruz sanıyorsun ama değil! Bu insanlar için kırışıklık sadece bir detay değil, direkt göze batan bir kusur. Senin fark etmediğin en küçük izi bile anında yakalarlar ve o görüntü kafalarına takılır. “Takılma bu kadar ya kimse fark etmez.” demen bile asla içlerini rahatlatmaz. Hatta bazen o kırışıklığa o kadar takılırlar ki, ortamda konuşulan şeylere bile odaklanamazlar!

2. Sabah hazırlanma süreleri hep uzun olur...

Onlar için hazırlanmak hızlıca üstüne bir şey geçirip çıkmak değildir. Çünkü kombin seçimi kadar, o kombinin kusursuz görünmesi de önemli! Ütü yapmadan evden çıkmak seçenekler arasında bile yer almaz, bu yüzden mutlaka ekstra zaman ayırırlar. Hatta çoğu zaman “Erken kalkayım da rahat rahat ütümü yapayım.” diye plan bile yaparlar. Gerçekten ekstra mesai...

3. Valiz hazırlama sürecini hiç söylemiyoruz bile! 🙄

Kırışık kıyafet fobisi olan birinin valiz hazırlarken takılacağı detayları düşünmek çok da zor değil! Gidecekleri yerde ütü olup olmadığını önceden araştırabilirler ya da kıyafetlerini kırışmayacak şekilde katlamaya ekstra özen gösterirler. Hatta bazıları mini buharlı ütü taşımayı bile düşünür, abartı gibi ama gerçek!

4. Aralarında, ütü yapmayı terapi gibi görenler bile olabilir!

Ütü yapmaktan nefret eden birine bunu açıklamak biraz zor. 🙄 Dışarıdan bakınca angarya gibi görünse de onlar için ütü yapmak tuhaf bir şekilde rahatlatıcı olabilir. Kumaşın dümdüz olması ve ortaya çıkan pürüzsüz görüntü ciddi anlamda tatmin eder. Günün stresini atmak için ütü yapan insanlar bile var!

5. Gardıroplarında tüm kıyafetler askıdadır!

Kırışıklık görüntüsünden hoşlanmayan birinin, kıyafetlerini dolaba katlayıp koyacağını düşünmüyordun herhalde! Kıyafetler genellikle askıda durur, hatta 'Yok artık!' diyeceksin ama askılar arasında boşluk bırakmaya bile dikkat ederler ki kıyafetler sıkışıp da kırışmasın!

6. Onların ütüleri asla sıradan değildir! Philips Azur 8000 Serisi gibi güçlü ütüler tercih ederler!

Kırışık kıyafet konusunda bu kadar dikkatli olan insanların, sıradan bir ütü kullanacağını düşünmüyorduk zaten! Bu insanlar için bir ütünün; güçlü buhar, yüksek watt ve kumaşa zarar vermeden düzleştirme gibi özellikleri olmalıdır.

7. “Bir kere giydim, tekrar giyerim.” mantığı onlarda pek yoktur.

Diyelim ki bir kıyafeti birkaç saat giydin ama hala temiz ve bir kere daha giyilebilir. Ama kırışık kıyafete takıntılı olanlar için bu formül işlemez! Çünkü onlara göre bir kıyafet bir defa giyildi mi zaten formu bozulur ve işlevini yitirir...

8. Fotoğraf çektirmeden önce kıyafetlerini mutlaka düzeltirler.

Fotoğraf çekileceği zaman herkes kameraya bakarken onlar kıyafete odaklanır. Omuz kısmı düzgün mü, kol kısmında iz var mı, gömlek tam oturmuş mu diye hızlı bir kontrol yaparlar. Çünkü fotoğrafta bile kırışık bir görüntü olmamalı. Bizce bu kadarı biraz fazla gibi. 🤔

9. Başkalarının kıyafetlerine de göz ucuyla bakarlar.

Bunu yüksek sesle söylemezler ama gözleri ister istemez detaylara kayar. Özellikle gömlek, tişört ya da kumaş pantolonlarda kırışıklık hemen dikkatlerini çeker. İçlerinden küçük yorumlar yaparlar ama genelde bunu karşı tarafa yansıtmazlar. Yine de o görüntü akıllarına takılır.

10. Ütüsüz kıyafetle dışarı çıkmaktansa, hiç çıkmamayı tercih ederler!

Hepimizin başına gelmiştir. Bazen şartlar el vermez ve 'Aman ne olacak!' deyip ütüsüz kıyafetle çıkabiliriz. Ama kırışık kıyafet takıntısı olanlar için bu bir seçenek değildir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıkları an, hiç dışarı çıkmamak onlara daha cazip gelir.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
