Senin Evinin Kokusu Ne?

Ceren Özer - Onedio Üyesi
23.05.2026 - 10:31
Bazı evlere girdiğimizde burnumuza çarpan o taze demlenmiş kahve kokusu bizi anında güvende hissettirir, bazılarında ise bembeyaz sabunların ferahlığıyla ruhumuzun temizlendiğini hissederiz. Peki, senin kapın açıldığında dışarıya sızan o eşsiz koku hangisi?

1. Pazar sabahı uyandın, mutfaktan hangi koku gelirse "İşte yaşamak bu!" dersin?

2. Evde tütsü ya da mum yakmak senin için bir ritüel mi?

3. En sevdiğin mevsim hangisi?

4. Hangi koku seni anında çocukluğuna götürür?

5. Yağmur sonrası toprak kokusunu sever misin?

6. Evindeki mobilyaların çoğu hangi malzemeden?

7. Hangi içecek senin evinin resmi içeceği olabilir?

8. Evinin balkonunda veya penceresinde ne yetiştirmeyi tercih edersin?

Evin ferahlık kokuyor.

Senin evin, dış dünyanın tüm karmaşasından ve gürültüsünden arındığın bir tapınak gibi. Kapıdan içeri giren birini ilk karşılayan şey, ciğerlerine dolan o taze ve dingin hava oluyor. Muhtemelen dekorasyonda beyazları, açık gri tonlarını ve minimal dokunuşları seviyorsun. Senin için temizlik sadece hijyen değil, aynı zamanda zihinsel bir ferahlık demek. Beyaz sabun, pamuk çiçekleri ve okyanus esintisi gibi kokular senin ruhunun aynası. Bu evde yaşayan biri, her güne yeni bir sayfa açarak, hafiflemiş bir şekilde başlar.

Evin samimiyet kokuyor.

Senin evin, 'yuva' kelimesinin sözlükteki tam karşılığı. İçeri adım atar atmaz insanın üzerine görünmez, yumuşak bir battaniye seriliyor sanki. Mutfağından eksik olmayan taze kahve, vanilya ve tarçın notaları, misafirlerine 'burada güvendesin ve seviliyorsun' mesajını fısıldıyor. Sen anı biriktirmeyi, sevdiklerinle uzun masalarda oturmayı ve hayatın tadını küçük detaylarda bulmayı seviyorsun.

Evin doğa kokuyor.

Senin evin nefes alıyor, büyüyor ve mevsimlerle birlikte değişiyor. Dört duvar arasında olsan bile ruhun hep dışarıda, bir orman kıyısında ya da güneşli bir bahçede geziyor. Salonundaki bitkilerin yeşilliği, vazondaki taze çiçekler ve pencereden giren o nemli toprak ile limon otu kokusu senin yaşam enerjin. Doğallıktan yana olan tavrın evin her köşesine sinmiş durumda.

Gizemli kokular kokuyor.

Senin evin sıradanlığın çok uzağında, tıpkı senin gibi şahsına münhasır ve derinlikli. Burası sadece bir barınma alanı değil; her objenin bir anısı, her kokunun bir alt metni var. Sandal ağacı, amber ve eski kitapların o kendine has aroması, entelektüel ve mistik bir atmosfer yaratıyor. Loş ışıkları, sanat eserlerini ve gece sessizliğinde düşüncelere dalmayı seviyorsun.

Ceren Özer
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
