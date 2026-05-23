Yaşlanan Avrupa Nüfusunun Emeklilik Fonları Üzerinde Yarattığı Kriz İçin Düşünülmüş 10 Çözüm

Bazı ekonomistler, gelecekte robotların ve yapay zekanın birçok işi devralacağını düşündüğü için bu sistemlerin de ekonomik düzene katkı sağlaması gerektiğini savunuyor. İlk bakışta kulağa bilim kurgu senaryosu gibi gelse de bu konu Avrupa’da ciddi şekilde tartışılmakta. Özellikle otomasyon arttıkça sosyal güvenlik sistemine katkı yapan insan çalışan sayısı azalıyor ve devletlerin gelir dengesi zorlanıyor. Bu nedenle robot vergisi fikri, emeklilik fonlarına yeni bir kaynak yaratma planı olarak öne çıkıyor. Yakın gelecekte bir fabrikanın en verimli çalışanı, mola vermeyen ve yorulmayan bir algoritma olabilir. Avrupa’daki bazı uzmanlar da tam bu noktada, otomasyondan elde edilen kazancın bir kısmının emeklilik sistemlerine aktarılması gerektiğini düşünüyor.