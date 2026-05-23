Adı Fenerbahçe ile Anılan İsmail Kartal, Kendisine Gelen Teklifleri Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 11:04
Sarı-lacivertli camiada yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde adı farklı senaryolarla gündeme gelen deneyimli teknik adam, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem kulübün başkan adayları Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi ile olan ilişkisine açıklık getirirken, geleceğiyle ilgili kararını seçim sürecinin ardından netleştireceğini ifade etti.

"Kupa kazanamadı" sözlerine tepki gösterdi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe dönemine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle “kupa kazanamadı” yönündeki yorumlardan rahatsız olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, geçmişte yaşanan bazı olayların görmezden gelindiğini ifade etti.

'Kupa kazanamadı' söylemine tepki gösteren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi şöyle, '3 sefer geldi kupa alamadı' söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir kere bir bilsin. İkinci sene otobüsümüz kurşunlandı. Üçüncü sene ise tam 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bunlar göz ardı edilebilecek şeyler değil.'

İki adaydan da teklif yok.

İsmail Kartal, Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde isminin çeşitli iddialarla gündeme gelmesine de açıklık getirdi. Deneyimli teknik adam, seçim sürecinin bir parçası haline getirilmek istemediğini belirterek taraftarlara doğrudan mesaj verdi.

Kartal, 'Ne Aziz Başkan'dan ne de Hakan Safi Bey'den bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le zaten hayatımda hiç konuşmadım' diyerek ortaya atılan iddialara net yanıt verdi.

Avrupa ve Arap Yarımadası'ndan teklifler var.

Geleceğine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerine yurt dışında devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde farklı ülkelerden temaslar olduğunu belirterek görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Kartal, 'Avrupa'dan ve Arap Yarımadası'ndan iki ciddi teklif aldım. Şu anda süreç ve görüşmeler devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
