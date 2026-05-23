Adı Fenerbahçe ile Anılan İsmail Kartal, Kendisine Gelen Teklifleri Açıkladı

İsmail Kartal, Fenerbahçe dönemine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle “kupa kazanamadı” yönündeki yorumlardan rahatsız olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, geçmişte yaşanan bazı olayların görmezden gelindiğini ifade etti.

'Kupa kazanamadı' söylemine tepki gösteren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi şöyle, '3 sefer geldi kupa alamadı' söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir kere bir bilsin. İkinci sene otobüsümüz kurşunlandı. Üçüncü sene ise tam 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bunlar göz ardı edilebilecek şeyler değil.'