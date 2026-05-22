Mutlak Butlan Kararının Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Görevlendirme

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 14:20
CHP kurultay davasında, mevcut başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ilk görevlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk görevlendirme.

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ilk görevlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Abdurrahman Yargucı, şu paylaşımı yaptı:

'Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanlığı görevi için Gazeteci Atakan Sönmez’i resmî olarak görevlendirmiştir.

Yeni görevlendirme partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Yeni görevinde Sayın Sönmez’e başarılar dilerim.'

Mutlak Butlan nedir?

Ne olmuştu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için 'mutlak butlan' kararı verdi. Karara göre, genel başkan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek. 

CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti yaptıkları için suçlu görüldüklerini vurgulayan Özel, 'Bize, 'Ekrem'i bırak, mücadeleyi bırak, Ankara'ya dön, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.' diyorlar. Ben, partimin genel başkanını iktidar koltuğunda oturtmak, cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak, partimin yöneticilerini bakan koltuğunda oturmak için mücadele ediyorum ve reddediyorum. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum' açıklamalarında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bugün parti genel merkezine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu saat 12.00 sularında evinden ayrıldı ve çalışma ofisine geçti.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
