Mutlak Butlan Kararının Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Görevlendirme

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için 'mutlak butlan' kararı verdi. Karara göre, genel başkan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti yaptıkları için suçlu görüldüklerini vurgulayan Özel, 'Bize, 'Ekrem'i bırak, mücadeleyi bırak, Ankara'ya dön, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.' diyorlar. Ben, partimin genel başkanını iktidar koltuğunda oturtmak, cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak, partimin yöneticilerini bakan koltuğunda oturmak için mücadele ediyorum ve reddediyorum. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum' açıklamalarında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bugün parti genel merkezine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu saat 12.00 sularında evinden ayrıldı ve çalışma ofisine geçti.