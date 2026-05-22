article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
"Ülkeler 4’e Ayrılır..." Mahfi Eğilmez’in Dikkat Çeken Türkiye Analizi!

"Ülkeler 4’e Ayrılır..." Mahfi Eğilmez’in Dikkat Çeken Türkiye Analizi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP'nin kurultay davasında mutlak butlan kararı çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden alınması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmesine karar verilirken ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken çıkış geldi. Eğilmez'in Türkiye analizi sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken Türkiye analizi.

Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken Türkiye analizi.
twitter.com

CHP için mutlak butlan kararının çıkmasının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, şu paylaşımı yaptı:

'Türkiye, kendi kendine sürekli sorunlar yaratan sonra da o sorunları çözmeye çalışmak yerine unutturmak için yeni ve daha büyük sorunlar yaratan bir ülkedir.  

Ülkeler 4'e ayrılır: Gelişmiş ülkeler, Gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye.'

👇🏻

👇🏻

Türkiye gerçeği: Bir sorunu çözersen hesap vermek zorunda kalırsın; ama daha büyük bir kriz yaratırsan herkesi kendine muhtaç edersin. Geçmişi tamamen hükümsüz kılmanın yolu geleceği sabote etmektir. Ülkece bitmeyen bir simülasyonda her gün bir üst levele geçiyoruz.

Eğilmez'e gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Eğilmez'e gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Türkiye, küçük hesaplar uğruna sürekli çelmelenen bir ülke. Malesef ki, çelme atanlar da bizden. Böylesi bir ortamda yatırım yapmaya çalışmak, piyasalarda kazanmak çok zor. Piyasaların zaten kendi riskleri var ve bunun üstüne bir de siyasi ve hukuki riskler ekleniyor. 

Hep söylüyorum; BES uzun vadeli bir yatırım. Eğer 5 yıldan önce sistemden çıkma durumunuz yoksa, fevri hareket etmeyin. Ani kararlar vermeyin. Elbet, bugünler de geçecek, 2001'in, 2018'in Covid'in geçtiği gibi. Ama ülkece zaman kaybediyor, enerjimizi boş şeylere harcıyoruz.

👇🏻

👇🏻

“Ülkeler 4'e ayrılır: Gelişmiş ülkeler, Gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye.”

Dünya siyaset bilimi ve ekonomi literatürü Türkiye'yi açıklamakta yetersiz kalalı çok oldu. Simon Kuznets bu durumu görse kendi sözünü bu şekilde güncellerdi sanırım. Bizdeki model kriz yönetimi değil, 'kriz üretimi ve sürümü' modeli. Her gün yeni bir patch geliyor ama sistem sürekli çöküyor.

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın