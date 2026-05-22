"Ülkeler 4’e Ayrılır..." Mahfi Eğilmez’in Dikkat Çeken Türkiye Analizi!

Türkiye, küçük hesaplar uğruna sürekli çelmelenen bir ülke. Malesef ki, çelme atanlar da bizden. Böylesi bir ortamda yatırım yapmaya çalışmak, piyasalarda kazanmak çok zor. Piyasaların zaten kendi riskleri var ve bunun üstüne bir de siyasi ve hukuki riskler ekleniyor.

Hep söylüyorum; BES uzun vadeli bir yatırım. Eğer 5 yıldan önce sistemden çıkma durumunuz yoksa, fevri hareket etmeyin. Ani kararlar vermeyin. Elbet, bugünler de geçecek, 2001'in, 2018'in Covid'in geçtiği gibi. Ama ülkece zaman kaybediyor, enerjimizi boş şeylere harcıyoruz.