article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Arabalarda Pense ve Tornavida" Zorunluluğu İddiasına İçişleri Bakanlığı’ndan Yalanlama

“Arabalarda Pense ve Tornavida" Zorunluluğu İddiasına İçişleri Bakanlığı’ndan Yalanlama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2026 - 13:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İçişleri Bakanlığı, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin yönetmelikte yeni bir değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı belirtilerek, yeni bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı belirtilerek, yeni bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlerde yer alan 'pense, tornavida ve benzeri ekipmanların araçlarda zorunlu hale getirildiği' yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, 'Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan ‘pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz' ifadelerine yer verildi.

21 Mart 2012 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar arasında kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri ve çekme halatı gibi ekipmanlar yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın