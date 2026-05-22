article/comments
article/share
Haberler
TV
Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alınan 'Nilay' Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılacak mı?

Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alınan 'Nilay' Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılacak mı?

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2026 - 12:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hem dizide hem set arkasında kaosu bitmeyen Kızılcık Şerbeti 5. sezonuyla ekrana gelmeye devam edecek. Sezon başında diziden ayrılan oyuncuların ardından yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör de dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Aniden çıkarıldığı dizinin ardından uzunca bir açıklama yapan Doğukan Güngör şaşkınlığını gizleyememişti. Doğukan Güngör'ün yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Feyza Civelek'in de aynı durumu yaşaması, 'Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılacak mı?' sorusunu gündeme getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı.

Diziden çıkarıldığını ani bir şekilde öğrenen Doğukan Güngör'ün sitemli paylaşımları dikkat çekmişti. Güngör Instagram hesabından 'Şimdi nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Kızılcık Şerbeti setine ilk adım attığımda 25 yaşındaydım, bu yazıyı yazarken 29’um. Zor günler yaşadığım bu süreçte günlerdir uyumuyorum dolayısıyla zihnim de pek kıvrak değil ama yine de bir şeyler karalamak istedim.

Oynadığım karakter, çektiğim sahneler benim elimde büyüttüğüm bir çocuk gibiydi. İşte o çocuktan ayrılıyorum, ayrılmak zorunda bırakılıyorum. Bugün Fatih Ünal’la, kendi Fatih Ünal’ımla vedalaşıyorum. Bana bu rolü emanet eden başta sevgili Faruk Turgut olmak üzere tüm Gold Yapım ailesine ve inanılmaz kalemiyle bu karaktere hayat verirken bana bu yolda ışık tutan Melis Civelek ve Zeynep Gür’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz bu işin görünen kahramanlarıydık. Görünmeyen taraftaki kahramanlarımıza da minnetimi sunuyorum.

4 yıl boyunca artık büyük bir aile olduğumuz canım oyuncu arkadaşlarımdan, sevgili senaristimizden, yönetmenimizden, ışıkçısından kostümcüsüne kadar tüm set ekibinden ayrılıyor olmak beni asıl yaralayan şey. Onların bu en zor zamanımda bana gösterdikleri cesaret dolu dostluğu ve desteği hayatım boyunca unutmayacağım…

Son olarak Fatih Ünal’a da bir iki çift lafım var.

Dile kolay, tam 4 yıl boyunca seninle birlikte yaşadık. Zor ama bir o kadar da güzel günlerdi. Seninle güldük, eğlendik, kahkahalar attık. Ve şimdi… Ne yazık ki büyük bir hüzünle, derin bir üzüntüyle birbirimizden ayrılıyoruz. Daha doğrusu, ayrılmak zorunda kalıyoruz... Ne diyelim… Bazen en güzel hikâyeler, hiç beklemediğin anda biter ve insan sevdiklerine veda etmeyi öğrenir...

Fatih Kardeşim, üzülme. Doğukan Güngör de senin gibi hatalar yaptı, ama o da elbette ki küllerinden yeniden doğacak ve bir delikanlıya yakışır şekilde yoluna aslanlar gibi devam edecek…

Seni seviyorum kardeşim...' paylaşımı yapmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek de yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek de yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Sık sık torpil iddialarıyla gündeme gelen Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu henüz belli olmadı. Ancak Civelek'in test sonucu pozitif gelirse Kızılcık Şerbeti'ne devam edip etmeyeceği merak edilen konulardan biri oldu. Henüz test sonucu belli olmadığından Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti de netleşmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın