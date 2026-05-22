article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğukan Güngör'ün Annesini Oynayacak Oyuncunun Yaşı Eleştirilere Neden Oldu

Doğukan Güngör'ün Annesini Oynayacak Oyuncunun Yaşı Eleştirilere Neden Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2026 - 09:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün yeni projesi belli olmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Haysiyet dizisinde başrol olacak Doğukan Güngör'ün annesini canlandıracak oyuncuyla görünüş ve yaş farkı eleştirilere neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca hayat verdiği Fatih karakterine veda etmek zorunda kalmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca hayat verdiği Fatih karakterine veda etmek zorunda kalmıştı.

Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yeni sezonda Haysiyet dizisinde rol alacağı açıklanmıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizide Doğukan Güngör'e Merih Öztürk Simay karakteriyle eşlik edecek.

Haysiyet'te Doğukan Güngör'ün annesi rolünde oynayacak isim ise Nergis Öztürk oldu.

Haysiyet'te Doğukan Güngör'ün annesi rolünde oynayacak isim ise Nergis Öztürk oldu.

Gökberk Yıldırım'la kardeş rolünde olacak Doğukan Güngör'ün annesini canlandıracak ismin Nergis Öztürk olması kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 29 yaşındaki Doğukan Güngör'ün ve 35 yaşındaki Gökberk Yıldırım'ın annesi rolündeki oyuncunun 45 yaşında olması tepki çekti.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın