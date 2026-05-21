İki Final Kararı Alan Diziden Biri İlk 10'a Giremedi: 20 Mayıs Çarşamba Reyting Sonuçları

Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2026 - 14:01
20 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizilerinin ekrana geldiği günde zirvede bir kez daha Yeraltı yer aldı. Yeraltı'nın sezon finali bölümünün yayınlandığı akşamda final kararı alan Kuruluş Orhan ilk 10'a bile giremedi.

NOW TV'nin sevilen dizisi dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Rakipleri Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya'nın final kararı, Yeraltı'nın reytinglerini etkilemedi. Sezona yüksek reytinglerle veda eden Yeraltı'nın gelecek sezon hangi seviyelere ulaşacağı merak edildi.

Kuruluş Orhan tarihinin en düşük reytinglerini alarak ilk 10'a bile giremedi.

Eşref Rüya final öncesinde yüksek oranlı reytinglerle bir kez daha karşımıza çıktı. İzleyicisi final kararıyla ilgili üzüntüsünü dile getirirken, kararın dizi reytinglerini düşürmediği bir kez daha görüldü. 

20 Mayıs Total Reyting Sonuçları

  • Yeraltı – 8.75

  • Eşref Rüya – 5.94

  • Yeraltı (Özet) – 5.00

  • Esra Erol'da – 4.96

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.40

  • Eşref Rüya (Özet) – 3.85

  • Atv Ana Haber – 3.50

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 3.22

  • Freiburg-Aston Villa Uefa Avrupa Ligi Karşılaşması – 3.20

  • Survivor – 3.03

  • ### 20 Mayıs AB Reyting Sonuçları

  • Yeraltı – 7.37

  • Yeraltı (Özet) – 4.78

  • Eşref Rüya – 4.19

  • Freiburg-Aston Villa Uefa Avrupa Ligi Karşılaşması – 3.82

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.37

  • Eşref Rüya (Özet) – 2.74

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.59

  • Survivor – 2.04

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.80

  • Esra Erol'da – 1.79

  • ### 20 Mayıs ABC1 Reyting Sonuçları

  • Yeraltı – 9.40

  • Eşref Rüya – 5.71

  • Yeraltı (Özet) – 5.54

  • Freiburg-Aston Villa Uefa Avrupa Ligi Karşılaşması – 4.26

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.00

  • Eşref Rüya (Özet) – 3.77

  • Esra Erol'da – 3.70

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 3.43

  • Atv Ana Haber – 2.56

  • Survivor – 2.55

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
