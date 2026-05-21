A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu Diziden Neden Ayrıldı? Kenan İmirzalıoğlu ile 'İletişim Sorunu' İddiası

Merve Ersoy
Merve Ersoy
21.05.2026 - 13:41
Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekrana dönmesini sağlayan A.B.İ. dizisi sezon boyunca salı gününün zirvesinde yer alsa da belli bir sınırı aşamadı. Dizinin kadrosu belli olduğu andan itibaren Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı, diziyle ilgili en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sezon sonuna yaklaşılırken Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Afra Saraçoğlu'nun neden diziden ayrıldığı merak edildi. Pelin Çini ve Onur Akay, Afra Saraçoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Sezonun en çok konuşulan işlerinden biri A.B.İ. dizisi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana döndüğü dizi sezon başında büyük heyecan yaratırken, sezon içinde 10 reyting barajını geçemedi. Salı günlerinin zirvesinde yer almasına rağmen belirli bir oranın altında kalmasıyla da eleştirilerin hedefinde yer aldı. Dizide en çok eleştirilen konu Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı ve aralarında görsel itibarıyla bir uyum olmaması oldu.

İkinci sezon onayını alan dizide sezon finali öncesi şoke eden bir ayrılık yaşandı ve başrol Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrıldığı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu neden A.B.İ. dizisinden ayrıldı diye merak edilirken Pelin Çini ve Onur Akay konuyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Onur Akay, Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının sezon finali gelmeden açıklanmasına vurgu yaptı. Afra Saraçoğlu'nun bir film projesine ağırlık vereceği öğrenilirken Onur Akay çok konuşulan yaş farkına da değindi. Ancak Akay,  Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılma nedeninin yaş farkından ziyade ikilinin sette uyum yakalayamadığı, iletişim sorunu oluştuğunu ifade etti. Afra Saraçoğlu'nun yeni bir proje için değil, Kenan İmirzalıoğlu ile sette yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle ayrılık kararı aldığı iddia etti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
