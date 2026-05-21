A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu Diziden Neden Ayrıldı? Kenan İmirzalıoğlu ile 'İletişim Sorunu' İddiası

Afra Saraçoğlu neden A.B.İ. dizisinden ayrıldı diye merak edilirken Pelin Çini ve Onur Akay konuyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Onur Akay, Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının sezon finali gelmeden açıklanmasına vurgu yaptı. Afra Saraçoğlu'nun bir film projesine ağırlık vereceği öğrenilirken Onur Akay çok konuşulan yaş farkına da değindi. Ancak Akay, Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılma nedeninin yaş farkından ziyade ikilinin sette uyum yakalayamadığı, iletişim sorunu oluştuğunu ifade etti. Afra Saraçoğlu'nun yeni bir proje için değil, Kenan İmirzalıoğlu ile sette yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle ayrılık kararı aldığı iddia etti.