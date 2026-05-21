Ünlü Ekonomistten Bayram Öncesi Altın Fiyatları İçin Kritik Uyarı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.05.2026 - 13:57
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde finans piyasalarında hareketlilik artarken, hem elinde altın bulunduran vatandaşlar hem de yeni alım yapmak isteyen yatırımcılar gözlerini uzmanların açıklamalarına çevirdi. Piyasalardaki son gelişmeleri ve bayram döneminin getireceği olası senaryoları değerlendiren Prof. Dr. Murat Ferman, kısa vadede altın fiyatları üzerinde oluşabilecek baskılara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Ekonomistten bayram öncesi altın uyarısı.

CNN Türk ekranlarında ekonomi gündemini yorumlayan Prof. Dr. Murat Ferman, bayram öncesi açıklamalarda bulundu. Vatandaşların Türk Lirası cinsinden nakde olan ihtiyacının belirgin bir şekilde arttığını ifade eden Ferman, bu durumun fiziki altın satışlarını hızlandırabileceğine dikkat çekti. Yaşanacak bu nakit yöneliminin piyasada bir arz yoğunluğu oluşturabileceğini söyleyen ünlü ekonomist, bu gelişmenin gram altın fiyatlarında kısa vadeli bir geri çekilmeyi beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Gram altın ne kadar olacak?

Ferman, bayram öncesi süreçte oluşacak bu geçici satış baskısıyla birlikte gram altında 200 ila 300 lira civarında aşağı yönlü bir gevşeme görülebileceğini öngörüyor. Son dönemde altının 7 bin TL seviyelerinde tutunmakta zorlandığını belirten Ferman, altının belirli direnç seviyelerinde, özellikle de yüksek eşiklerde tutunmakta zorlandığını hatırlattı.

Kısa vadeli bu dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğinin altını çizen uzman isim, altının geçmişten bugüne her zaman güvenli liman olma özelliğini koruduğunu ve yatırımcısına kazanç sağladığını hatırlattı.

Altın fiyatlarının seyrinde sadece iç piyasadaki bayram etkisinin değil, küresel finansal dinamiklerin de büyük rol oynadığı ifade edildi. Merkez bankalarının faiz politikaları, dolar endeksinin küresel çapta sergilediği grafik ve petrol fiyatlarındaki değişimlerin altın üzerinde ana belirleyici unsurlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Ferman, dünya ekonomisine ilişkin de karamsar bir tabloya işaret etti. Küresel ölçekte büyüme oranları yavaşlarken aynı anda enflasyonun tırmanmaya devam ettiği 'stagflasyon' riskinin kapıda olduğunu belirten Ferman, bu tür makroekonomik kriz dönemlerinde altının öneminin daha da arttığını dile getirdi.

Altın yatırımcısına "Sakin olun" uyarısı.

Yatırımcılara sakin kalmaları ve panik işlemlerden kaçınmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Ferman, faiz artışlarının altın fiyatlarını baskılayan bir unsur olduğunu, buna karşın küresel piyasalardaki faiz indirimi beklentilerinin ise sarı metali desteklediğini belirtti. Altının günlük ya da haftalık kazançlar peşinde koşulacak spekülatif bir enstrüman olarak görülmemesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Murat Ferman, bu varlığın orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlü bir eğilim taşıdığını ve asıl amacının varlıkların değerini enflasyona karşı korumak olduğunu sözlerine ekledi.

Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
