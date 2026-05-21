Ünlü Ekonomistten Bayram Öncesi Altın Fiyatları İçin Kritik Uyarı

Ferman, bayram öncesi süreçte oluşacak bu geçici satış baskısıyla birlikte gram altında 200 ila 300 lira civarında aşağı yönlü bir gevşeme görülebileceğini öngörüyor. Son dönemde altının 7 bin TL seviyelerinde tutunmakta zorlandığını belirten Ferman, altının belirli direnç seviyelerinde, özellikle de yüksek eşiklerde tutunmakta zorlandığını hatırlattı.

Kısa vadeli bu dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğinin altını çizen uzman isim, altının geçmişten bugüne her zaman güvenli liman olma özelliğini koruduğunu ve yatırımcısına kazanç sağladığını hatırlattı.

Altın fiyatlarının seyrinde sadece iç piyasadaki bayram etkisinin değil, küresel finansal dinamiklerin de büyük rol oynadığı ifade edildi. Merkez bankalarının faiz politikaları, dolar endeksinin küresel çapta sergilediği grafik ve petrol fiyatlarındaki değişimlerin altın üzerinde ana belirleyici unsurlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Ferman, dünya ekonomisine ilişkin de karamsar bir tabloya işaret etti. Küresel ölçekte büyüme oranları yavaşlarken aynı anda enflasyonun tırmanmaya devam ettiği 'stagflasyon' riskinin kapıda olduğunu belirten Ferman, bu tür makroekonomik kriz dönemlerinde altının öneminin daha da arttığını dile getirdi.