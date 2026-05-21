KKTC’deki Embriyo Skandalında İsrail İddiası

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 14:27
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nda yapılan denetimlerde, 24 yaşındaki Y.M.G.'nin bagajında özel ekipmanlarla muhafaza altına alınmış 4 adet embriyo yakalandı. Tutuklanan şüphelinin, İsrail ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

KKTC’de gümrük muhafaza ekiplerinin ortaya çıkardığı bir kaçakçılık dikkat çekti.

Ercan Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, 24 yaşındaki Y.M.G.'nin bagajında 4 embriyo tespit edildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, embriyolar polis tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheli, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası'nı ihlal suçundan tutuklandı. Embriyoların özel şartlarda muhafaza edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında embriyoların kaynağı, hangi amaçla taşındığı, hangi ülkeye götürülmek istendiği ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kurumların bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Şüphelinin, İsrailli bir şirkete ait olduğu bilinen bir merkezle bağlantısının bulunduğu iddia edildi.

KKTC'de son yıllarda büyüyen tüp bebek ve sağlık turizmi sektörünün ardından yaşanan olay, biyolojik materyal taşınması ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
