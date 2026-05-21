KKTC’deki Embriyo Skandalında İsrail İddiası

Ercan Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, 24 yaşındaki Y.M.G.'nin bagajında 4 embriyo tespit edildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, embriyolar polis tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheli, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası'nı ihlal suçundan tutuklandı. Embriyoların özel şartlarda muhafaza edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında embriyoların kaynağı, hangi amaçla taşındığı, hangi ülkeye götürülmek istendiği ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kurumların bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Şüphelinin, İsrailli bir şirkete ait olduğu bilinen bir merkezle bağlantısının bulunduğu iddia edildi.

KKTC'de son yıllarda büyüyen tüp bebek ve sağlık turizmi sektörünün ardından yaşanan olay, biyolojik materyal taşınması ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.