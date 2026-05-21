Büyük Porsiyonlar Bizi Nasıl Şişmanlatıyor? Fazla Yemeyi Durdurmanın Kesin Yolları

Büyük boy asitli içecekler, devasa hamburgerler ve ağzına kadar dolu tabaklar artık sıradanlaştı. Gıda endüstrisinin bu cazip ve bol kalorili teklifleri karşısında fazla yemeden sağlıklı kalmak ise günümüzün en büyük mücadelelerinden biri haline geldi.

Büyüme Trendi Nasıl Başladı?

Bu dev porsiyon çılgınlığının kökleri, ABD'de dışarıda yeme kültürünün yaygınlaştığı 1980'li yıllara dayanıyor. Restoranlar arasındaki artan rekabet, porsiyon savaşlarını da beraberinde getirdi. New York Üniversitesi'nden Dr. Lisa Young'a göre, aynı fiyata ya da çok ufak bir farkla daha büyük porsiyon sunan mekanlar tüketicilerin ilk tercihi oldu. Gıda maliyetlerinin düşük olması, üreticilerin porsiyonları büyütüp fiyatları hafifçe artırarak her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir yanılsama yaratmasına zemin hazırladı.