Karpuz Bu Sene "Peynir Ekmek Gibi" Satılamayacak: Fiyatı El Yakıyor!

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılayan Adana'da bu senenin hasadı da başladı. Adana'dan kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Haziran ayından itibaren pazar tezgahlarında en sık görülen ürünlerden biri de karpuz oluyor. Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova, karpuzun yetişmesi için uygun koşulları sağlıyor. Adana karpuzu, hem kendine has kokusu hem de tadıyla diğer çeşitlerden ayrılıyor.

Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde başlayan hasatta, rekolte beklentisinin yüksek olduğu belirtildi. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon 800 bin ton rekolte elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.