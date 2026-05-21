Karpuz Bu Sene "Peynir Ekmek Gibi" Satılamayacak: Fiyatı El Yakıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 14:49
Ülkemizin karpuz denince akla gelen şehirlerinden biri olan Adana'da bu senenin hasadı başladı. Adana, tek başına Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor. Sağlığa oldukça faydalı olan karpuz, yaz aylarımızın vazgeçilmezi olarak pazar tezgahlarında görülmeye başladı.

Fakat bu sene karpuz 'peynir ekmek gibi' satılamayacak. Karpuzun kilosu tarlada 25 TL'ye alıcı buldu.

Türkiye'nin karpuz üreticilerinden biri olan Adana'da hasat başladı.

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılayan Adana'da bu senenin hasadı da başladı. Adana'dan kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Haziran ayından itibaren pazar tezgahlarında en sık görülen ürünlerden biri de karpuz oluyor. Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova, karpuzun yetişmesi için uygun koşulları sağlıyor. Adana karpuzu, hem kendine has kokusu hem de tadıyla diğer çeşitlerden ayrılıyor.

Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde başlayan hasatta, rekolte beklentisinin yüksek olduğu belirtildi. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon 800 bin ton rekolte elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, karpuzun kilosunun tarlada 25 TL olduğunu belirterek, fiyatların arza göre inişli-çıkışlı olabileceğini belirtti. 

Karpuz hasadının henüz ovada geniş ölçekte başlamadığını belirten Cahit İncefikir, 'Karpuz hasadı yer yer başladı. Düşünüldüğü gibi belirli alanda toplama başlamadı. Fakat dar bir alanda olgunlaşmış karpuz hasadı başladı. Karpuz ekimi, kış aylarında yaşanan sel ve dolu felaketlerinden dolayı geç başladı. Özellikle yağmurlarla beraber çiftçi, karpuz ekimini geç yaptı. Karpuzun hasadını da erken yapabilenler oldu. Periyodik olarak hasadın ilk kademesi başladı diyebiliriz. Tarlada 25 TL fiyatıyla başlayan karpuz, arz talep dengesine göre, ürünü pazarlara sunulmasına, tezgahlara indirilmesine ve piyasaya bağlı olarak fiyatlar borsa gibi inişli çıkışlı şekilde belirleniyor. Önümüzdeki günlerde hasadın artması ya da azalmasına bağlı olarak fiyatlarda değişkenlik olabilir' dedi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
