Dünyanın En Yüksek Binasını Silmek 3 Ay Sürüyor: 24 Bin Camı Var

Burj Khalifa’nın dış cephesinde 24 binden fazla cam panel bulunuyor. The National’ın aktardığına göre bu dev yapının camlarını temizlemek için 120 kişilik bir ekip görev alabiliyor ve tüm işlem yaklaşık 3 ay sürebiliyor. Temizlik ekipleri, binanın farklı noktalarında özel sistemler ve halatlarla çalışıyor.

Binanın temizliği sıradan bir cam silme işi değil. Yükseklik, rüzgar, sıcaklık ve binanın özel dış cephe formu işi çok daha zorlu hale getiriyor. Üst bölümlerde çalışan ekipler, yüzlerce metre yüksekte halatlarla aşağı doğru inerek camlara ulaşıyor.