Dünyanın En Yüksek Binasını Silmek 3 Ay Sürüyor: 24 Bin Camı Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 15:22
Dubai’deki Burj Khalifa, 828 metreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın en dikkat çeken yapılarından biri. Ancak bu dev binanın ilginç tarafı yalnızca yüksekliği değil. Dış cephesindeki binlerce cam panelin temizliği de başlı başına büyük bir operasyon. Normal şartlarda binanın dış cephesini temizlemek aylar sürüyor.

24 binden fazla cam panel tek tek temizleniyor

Burj Khalifa’nın dış cephesinde 24 binden fazla cam panel bulunuyor. The National’ın aktardığına göre bu dev yapının camlarını temizlemek için 120 kişilik bir ekip görev alabiliyor ve tüm işlem yaklaşık 3 ay sürebiliyor. Temizlik ekipleri, binanın farklı noktalarında özel sistemler ve halatlarla çalışıyor.

Binanın temizliği sıradan bir cam silme işi değil. Yükseklik, rüzgar, sıcaklık ve binanın özel dış cephe formu işi çok daha zorlu hale getiriyor. Üst bölümlerde çalışan ekipler, yüzlerce metre yüksekte halatlarla aşağı doğru inerek camlara ulaşıyor.

Temizlik bitince süreç yeniden başlıyor

Burj Khalifa’nın camları yılda birkaç kez temizleniyor. Bazı kaynaklara göre bir temizlik döngüsü 3 ila 4 ay sürebiliyor. Bu da ekiplerin bir turu bitirdikten kısa süre sonra yeniden başa dönmesi anlamına geliyor. Yani dünyanın en yüksek binasında dış cephe bakımı neredeyse hiç durmayan bir iş gibi ilerliyor.

Bu dev operasyon için binaya özel bakım sistemleri kurulmuş durumda. Dış cephede raylı platformlar, askılı sistemler ve üst katlarda halatla erişim yöntemleri kullanılıyor. Özellikle en üst bölümlerde temizlik, klasik platformlarla değil daha özel ekipmanlarla yapılabiliyor. Böylece Burj Khalifa’nın cam yüzeyi, çöl tozu ve şehir kirliliğine rağmen parlak tutulmaya çalışılıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
