Birçoğumuzdan Mutlu: Yeni Örümcek Türü Keşfedildi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 15:37
Bilim dünyası, Himalayalar'ın dondurucu zirvelerinde tamamen tesadüf eseri keşfedilen ve sırtındaki kusursuz gülümsemeyle hepimize neşe saçan yeni bir örümcek türünü konuşuyor. Bugüne kadar yalnızca Hawaii Adaları'nda yaşadığı sanılan bu ikonik canlının binlerce kilometre uzakta ortaya çıkan genetik ikizi, evrimin ne kadar şaşırtıcı ve gizemli olabileceğini kanıtlıyor. Gelin, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bu sıradışı örümceğin tesadüflerle dolu keşif hikayesine yakından bakalım.

Yıllar boyunca, sırtındaki sevimli gülümseme deseniyle dünyaca ün kazanan 'Gülen Yüzlü Örümcek'in yalnızca Hawaii Adaları'na özgü olduğu düşünülüyordu.

Ancak bilim insanları, Hindistan'ın Uttarakhand bölgesinde, 2.000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde bu türe inanılmaz derecede benzeyen yepyeni bir tür keşfetti. Theridion himalayana (Himalaya Gülen Yüzlü Örümceği) adı verilen bu ufaklık, Hawaii'deki ikonik akrabasıyla neredeyse aynı kırmızı gülümsemeyi taşıyor. Araştırmalara göre, aralarındaki bu şaşırtıcı benzerliğe rağmen, iki tür tamamen farklı evrimsel geçmişlere sahip ve dünyadan binlerce kilometre uzakta, birbirlerinden bağımsız olarak bu görünümü kazanmışlar.

Bu sıra dışı türün bilim dünyasına kazandırılması aslında tamamen bir şans eseri gerçekleşti.

Yüksek rakımlı ekosistemlerde aslında karıncaları ve böcekleri inceleyen araştırma ekibi, bir yaprağın altında bu ilginç örümceğe rastladı. Ekip üyelerinden Devi Priyadarshini, yüksek lisans yıllarından Hawaii'deki türü bildiği için fotoğrafları ilk gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bölgede yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, serin dağ ikliminin de etkisiyle bu örümceğin 32 farklı renk varyasyonuna (morf) sahip olduğu kayıt altına alındı.

Gülümsemenin Arkasındaki Sır Ne?

Örümceğin 'gülen yüzlü' olarak anılmasının nedeni, sırtındaki belirgin neşeli ifade. Fakat bu şirin desenin evrimsel amacı bilim insanları için hala büyük bir gizem. Araştırmacılar, bu karmaşık yüz hatlarının örümceğin doğada hayatta kalmasına yardımcı olduğunu belirtse de, yaşam döngüsündeki kesin işlevi henüz çözülebilmiş değil. Bölgede yaşayan diğer böceklerin ve organizmaların da benzer renklere sahip olması, bu neşeli yüzün aslında kusursuz bir kamuflaj veya taklit yeteneği olabileceğine işaret ediyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın