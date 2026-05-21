6 Yaşındaki Çocuğun Oyun Oynarken Bulduğu Nesne 1300 Yıllık Kılıç Çıktı
Kaynak: https://www.ndtv.com/offbeat/six-year...
Norveç’te okul gezisi sırasında oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuğun fark ettiği paslı metal parça, uzmanları şaşırtan bir keşfe dönüştü. Yapılan incelemelerde nesnenin yaklaşık 1300 yıllık bir kılıç olduğu ortaya çıktı. Merovingian Dönemi’ne ait olduğu belirlenen eser, bölgenin erken Orta Çağ tarihine ışık tutabilecek nitelikte değerlendiriliyor.
Norveç’in Norway Innlandet bölgesinde, okul gezisi sırasında oyun oynayan 6 yaşındaki bir öğrencinin tesadüfen bulduğu paslı metal nesnenin, yaklaşık 1300 yıllık bir kılıç olduğu ortaya çıktı.
Uzmanların yaptığı ilk analizlerde, buluntunun İskandinavya’nın Merovingian Dönemi’ne (MS 550–880) tarihlenen, tek ağızlı bir kılıç olduğu belirlendi.
