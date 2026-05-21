article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
6 Yaşındaki Çocuğun Oyun Oynarken Bulduğu Nesne 1300 Yıllık Kılıç Çıktı

6 Yaşındaki Çocuğun Oyun Oynarken Bulduğu Nesne 1300 Yıllık Kılıç Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 11:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Norveç’te okul gezisi sırasında oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuğun fark ettiği paslı metal parça, uzmanları şaşırtan bir keşfe dönüştü. Yapılan incelemelerde nesnenin yaklaşık 1300 yıllık bir kılıç olduğu ortaya çıktı. Merovingian Dönemi’ne ait olduğu belirlenen eser, bölgenin erken Orta Çağ tarihine ışık tutabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.ndtv.com/offbeat/six-year...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Norveç’in Norway Innlandet bölgesinde, okul gezisi sırasında oyun oynayan 6 yaşındaki bir öğrencinin tesadüfen bulduğu paslı metal nesnenin, yaklaşık 1300 yıllık bir kılıç olduğu ortaya çıktı.

Norveç’in Norway Innlandet bölgesinde, okul gezisi sırasında oyun oynayan 6 yaşındaki bir öğrencinin tesadüfen bulduğu paslı metal nesnenin, yaklaşık 1300 yıllık bir kılıç olduğu ortaya çıktı.

Henrik Refsnes Mortvedt adlı ilkokul öğrencisi, sınıfıyla birlikte kırsal bir alandan geçtikleri sırada toprak yüzeyinde dikkat çekici bir cisim fark etti. Öğretmenlerin de dahil olduğu inceleme sonrası nesne yerinden çıkarılarak yetkililere teslim edildi.

Uzmanların yaptığı ilk analizlerde, buluntunun İskandinavya’nın Merovingian Dönemi’ne (MS 550–880) tarihlenen, tek ağızlı bir kılıç olduğu belirlendi.

Uzmanların yaptığı ilk analizlerde, buluntunun İskandinavya’nın Merovingian Dönemi’ne (MS 550–880) tarihlenen, tek ağızlı bir kılıç olduğu belirlendi.

Bu dönem, Viking Çağı’ndan hemen önceki geçiş sürecine denk geliyor.

Eser, daha detaylı inceleme ve restorasyon için Oslo’daki Kulturhistorisk Museum (Museum of Cultural History)’na götürüldü. Burada X-ışını ve metalurjik analizlerle kılıcın yapısı, üretim tekniği ve kullanım geçmişine dair daha net bulgular elde edilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, kılıcın bir savaşçıya, yerel bir toprak sahibine ya da dönemin çalkantılı sosyal yapısı içinde öne çıkan bir kişiye ait olabileceğini değerlendiriyor. Buluntu, bölgenin erken Orta Çağ tarihine dair yeni ipuçları sunması açısından önemli görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın