6 Yaşındaki Çocuğun Oyun Oynarken Bulduğu Nesne 1300 Yıllık Kılıç Çıktı

Bu dönem, Viking Çağı’ndan hemen önceki geçiş sürecine denk geliyor.

Eser, daha detaylı inceleme ve restorasyon için Oslo’daki Kulturhistorisk Museum (Museum of Cultural History)’na götürüldü. Burada X-ışını ve metalurjik analizlerle kılıcın yapısı, üretim tekniği ve kullanım geçmişine dair daha net bulgular elde edilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, kılıcın bir savaşçıya, yerel bir toprak sahibine ya da dönemin çalkantılı sosyal yapısı içinde öne çıkan bir kişiye ait olabileceğini değerlendiriyor. Buluntu, bölgenin erken Orta Çağ tarihine dair yeni ipuçları sunması açısından önemli görülüyor.