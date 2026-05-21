Beynimiz Eski Acıları Neden Tekrar Hatırlatıyor?

Özellikle yoğun duygularla yaşanan olayların yıllar sonra bile benzer durumlarda yeniden hatırlanması, psikoloji alanında sıkça ele alınan konular arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun temel nedeni, beynin yaşanan deneyimleri yalnızca anı olarak değil, aynı zamanda bir “korunma mekanizması” olarak kaydetmesi.

Zihin, daha önce yaşanan korku, kaygı veya travmatik deneyimlere benzeyen durumlarla karşılaştığında eski duygusal kayıtları yeniden devreye sokabiliyor. Yeni bir sağlık süreci, geçmişte yaşanan zor bir ameliyatı; yeni bir ilişki ise eski bir hayal kırıklığını hatırlatabiliyor. Çünkü beyin, benzerlikleri hızlı şekilde algılayarak kişiyi olası risklere karşı hazırlamaya çalışıyor.