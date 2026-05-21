Beynimiz Eski Acıları Neden Tekrar Hatırlatıyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 09:55

İnsan zihni, geçmişte yaşanan deneyimleri çoğu zaman geride bırakmakta zorlanabiliyor. Özellikle yoğun duygular içeren olaylar, benzer durumlarla karşılaşıldığında yeniden tetiklenerek bugüne taşınabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, beynin koruyucu hafıza mekanizmasının doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İnsan zihni geçmiş deneyimleri neden bugüne taşır?

Özellikle yoğun duygularla yaşanan olayların yıllar sonra bile benzer durumlarda yeniden hatırlanması, psikoloji alanında sıkça ele alınan konular arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun temel nedeni, beynin yaşanan deneyimleri yalnızca anı olarak değil, aynı zamanda bir “korunma mekanizması” olarak kaydetmesi.

Zihin, daha önce yaşanan korku, kaygı veya travmatik deneyimlere benzeyen durumlarla karşılaştığında eski duygusal kayıtları yeniden devreye sokabiliyor. Yeni bir sağlık süreci, geçmişte yaşanan zor bir ameliyatı; yeni bir ilişki ise eski bir hayal kırıklığını hatırlatabiliyor. Çünkü beyin, benzerlikleri hızlı şekilde algılayarak kişiyi olası risklere karşı hazırlamaya çalışıyor.

Uzmanlar, bu durumun özellikle belirsizlik dönemlerinde daha yoğun hissedildiğini belirtiyor.

İnsan zihni bilinmezlik karşısında çoğu zaman geçmiş deneyimlerden referans alıyor ve eski korkuları bugünkü olayların üzerine taşıyabiliyor. Ancak bu noktada dikkat çeken detay, geçmiş deneyimlerin geri gelmesinin kişinin aynı yerde kaldığı anlamına gelmemesi.

Psikoloji literatüründe “duygusal hafıza” olarak tanımlanan bu süreçte birey, geçmişte yaşadığı yoğun duyguları benzer olaylarla eşleştirebiliyor. Buna rağmen zaman içinde gelişen deneyim, farkındalık ve dayanıklılık sayesinde aynı durumlar artık farklı şekilde karşılanabiliyor.

Uzmanlara göre iyileşme süreci, geçmişi tamamen unutmak değil; geçmişin etkisiyle başa çıkabilmeyi öğrenmek anlamına geliyor. Korku ve kaygının yeniden ortaya çıkması doğal kabul edilirken, önemli olanın bu duyguların içinde kaybolmadan yaşamı sürdürebilmek olduğu ifade ediliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
