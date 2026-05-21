Dacia Logan 13 Yıl Sonra Türkiye'de: İşte Yeni Logan’ın Haziran Fiyatı ve Özellikleri

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 09:41

Romanyalı otomotiv devi Dacia, Türkiye'deki model yelpazesini genişleterek efsane sedan modeli Logan'ı 13 yıllık bir aranın ardından yeniden Türk tüketicisiyle buluşturuyor. Haziran ayı itibarıyla bayilerdeki yerini alacak olan yeni araç, lansmana özel 1 milyon 580 bin TL'lik başlangıç fiyatı, yenilenen modern tasarımı ve iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Dacia, Türkiye pazarındaki varlığını Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin ardından sedan segmentindeki güçlü kozuyla pekiştiriyor.

Uzun bir aradan sonra haziran ayında Türkiye yollarına geri dönecek olan yeni sedan Logan, özellikle geniş ailelerin ve ekonomik sürüş arayanların dikkatini çekecek bir fiyat politikasıyla geliyor. Otomobilseverlerin merakla beklediği model, 1 Haziran'dan itibaren lansmana özel olarak 1.580.000 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

En son 2013 yılında Türkiye'de sıfır araç olarak satılan Logan, bu büyük geri dönüşünde tamamen yenilenen iki farklı motor ve şanzıman kombinasyonuyla tüketicinin karşısına çıkıyor. Serinin öne çıkan seçeneklerinden ilki, çift yakıt teknolojisini barındıran 1.2 litrelik, 3 silindirli ve turbo beslemeli Eco-G motor oluyor. Çift kavramalı otomatik vitesle (EDC) desteklenen bu motor, 120 beygir güç ve 197 Nm tork üretiyor. Daha klasik bir sürüş arayanlar içinse 6 ileri manuel şanzımanla eşleşen, 100 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litrelik turbo benzinli TCe motor alternatifi yer alıyor.

Görsel açıdan markanın yeni kurumsal kimliğini tamamen yansıtan otomobil, piksel formundaki modern ön ızgarası ve ters T şeklindeki ikonik far tasarımıyla oldukça dinamik bir duruş sergiliyor.

Donanım paketlerine göre değişkenlik gösteren araçta, Expression ve Journey versiyonlarında şıklığı tamamlayan 16 inçlik yeni jantlar ile estetik köpekbalığı anten standart olarak sunuluyor. Boyutlarıyla da sınıfının sınırlarını zorlayan yeni model; 1,85 metrelik genişliği ve arka koltuktaki 22 santimetrelik diz mesafesiyle yolcularına konforlu bir seyahat vadediyor. Aracın 628 litrelik devasa bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.666 litreye kadar genişleyerek yük taşımayı kolaylaştırıyor.

Teknolojik donanımlarıyla da günümüz trendlerini yakalayan modelin iç mekanında, üst donanım paketlerinde standart olarak sunulan 10 inçlik geniş bir multimedya ekranı yer alıyor. Sürücünün önünde ise yine standart olarak gelen 7 inçlik dijital gösterge paneli sürüş bilgilerini anlık olarak aktarıyor. Konforu artırmak isteyen kullanıcılar, Journey donanım seviyesinde kablosuz şarj sistemini de opsiyonel olarak araçlarına dahil edebiliyor. Tüm bu yeniliklerle donatılan yeni sedan, haziran ayının ilk günü itibarıyla Türkiye genelindeki yetkili satıcılarda meraklılarını bekliyor olacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
