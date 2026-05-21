Dacia Logan 13 Yıl Sonra Türkiye'de: İşte Yeni Logan’ın Haziran Fiyatı ve Özellikleri

Uzun bir aradan sonra haziran ayında Türkiye yollarına geri dönecek olan yeni sedan Logan, özellikle geniş ailelerin ve ekonomik sürüş arayanların dikkatini çekecek bir fiyat politikasıyla geliyor. Otomobilseverlerin merakla beklediği model, 1 Haziran'dan itibaren lansmana özel olarak 1.580.000 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

En son 2013 yılında Türkiye'de sıfır araç olarak satılan Logan, bu büyük geri dönüşünde tamamen yenilenen iki farklı motor ve şanzıman kombinasyonuyla tüketicinin karşısına çıkıyor. Serinin öne çıkan seçeneklerinden ilki, çift yakıt teknolojisini barındıran 1.2 litrelik, 3 silindirli ve turbo beslemeli Eco-G motor oluyor. Çift kavramalı otomatik vitesle (EDC) desteklenen bu motor, 120 beygir güç ve 197 Nm tork üretiyor. Daha klasik bir sürüş arayanlar içinse 6 ileri manuel şanzımanla eşleşen, 100 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litrelik turbo benzinli TCe motor alternatifi yer alıyor.