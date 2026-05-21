Otomotivde Bir Devir Resmen Kapandı: Türkiye'de de Çok Satılan 24 Yıllık Efsane Araba Artık Üretilmeyecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 08:59

Alman otomotiv devi Volkswagen, 24 yıldır yollarda olan popüler aile modeli Touran'ın üretimini durdurarak MPV segmentine tamamen veda etti. Şirket, bundan sonraki süreçte stratejik odağını tamamen SUV ve elektrikli araç modellerine kaydıracak.

Otomobil dünyasında uzun yıllardır geniş ailelerin ilk tercihleri arasında yer alan çok amaçlı araç (MPV) segmentinde büyük bir değişim yaşanıyor.

Alman üretici Volkswagen, yaklaşık çeyrek asırdır üretim bandında tuttuğu efsanevi modeli Touran’ın üretimine tamamen son verdiğini duyurdu. Şirketin Wolfsburg'daki ana fabrikasında nisan ayının sonunda hattan indirilen son araçla birlikte, markanın bu sınıftaki köklü geçmişi resmen noktalanmış oldu.

Küresel pazarda değişen tüketici alışkanlıkları ve otomotiv sektöründeki yeni trendler, bu radikal kararın arkasındaki en büyük etken olarak öne çıkıyor. Volkswagen yetkilileri, Touran modelinin yerine geçecek doğrudan yeni bir alternatif planlamadıklarını belirtti. Alman devinin geleceğe yönelik tüm stratejisi, artık dünya genelinde yoğun talep gören SUV modelleri ile hızla büyüyen elektrikli araç operasyonları üzerine kurulacak.

İlk kez 2003 yılında kompakt MPV sınıfına taze bir soluk getirmek amacıyla yollara çıkan Touran, geride kalan serüveninde dünya genelinde 2,3 milyon adetlik kayda değer bir satış başarısına imza attı. Özellikle 2000'li yılların ortalarında Avrupa pazarında yıllık 50 bin barajını aşarak sınıfının lideri haline gelen model, geniş iç hacmi ve işlevselliğiyle milyonlarca ailenin vazgeçilmezi olmuştu. En son 2015 yılında yenilenen ikinci nesliyle vitrinde kalan araç, otomotiv tarihindeki yerini endüstrinin dönüşümüne yenilerek aldı.

Bu vedanın zeminini hazırlayan unsurlar sadece kullanıcı tercihleriyle de sınırlı değil. Son yıllarda tüm dünyada yükselişe geçen yüksek yapılı crossover ve SUV modellerine olan yoğun ilgi, klasik aile araçlarının satış rakamlarını ciddi şekilde aşağı çekti. Bunun yanı sıra, küresel otomotiv sektöründe yeni yürürlüğe giren ve araç standartlarını zorlayan sıkı güvenlik regülasyonları da Touran'ın üretim maliyetlerini artırarak vedayı hızlandıran bir diğer önemli teknik unsur oldu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
