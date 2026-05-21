Haberler
Gündem
Hatay'da Heyelan Oldu: Yamaçtaki Ev Yola Uçtu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 07:22

Hatay'ın Antakya ilçesinde geceyi kabusa çeviren sağanak yağış nedeniyle yamaçta bulunan bir ev büyük bir gürültüyle çöktü. Meydana gelen faciada enkaz altında kalan bir kişi yaşamını yitirirken, yaralı kurtarılan üç kişi hastaneye kaldırıldı; afetin boyutu havadan görüntülenirken bölgedeki birçok önemli güzergah trafiğe kapatıldı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağış, Hatay'da acı bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinde etkisini artırarak gece boyu aralıksız devam eden sağanak, Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde felaketi beraberinde getirdi. Yamaç üzerinde kurulu bulunan tek katlı müstakil bir ev, toprağın yumuşamasıyla birlikte dayanamayarak yola doğru göçtü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adeta zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanında yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, maalesef bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Yıkıntıların arasından sağ olarak çıkarılan üç kişi ise olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve incelemeleri kesintisiz olarak sürüyor.

Yaşanan bu olayın yanı sıra, şiddetli yağışlar şehirdeki ulaşımı da durma noktasına getirdi.

Güvenlik ve tedbir amacıyla Reyhanlı-Antakya ve Antakya-Samandağ karayollarının belirli mevkileri ile Narlıca Kavşağı, Kavaslı Mahallesi Alt Geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Karayolları, Devlet Su İşleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler, yollarda biriken suların tahliyesi ve kapanan yolların temizlenmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Öte yandan, heyelanın yaşandığı ve afetin merkez üssü haline gelen bölgedeki yıkımın gerçek boyutu, gün ağardığında havadan dron ile çekilen görüntülerle tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
