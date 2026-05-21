Hatay'da Heyelan Oldu: Yamaçtaki Ev Yola Uçtu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güvenlik ve tedbir amacıyla Reyhanlı-Antakya ve Antakya-Samandağ karayollarının belirli mevkileri ile Narlıca Kavşağı, Kavaslı Mahallesi Alt Geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Karayolları, Devlet Su İşleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler, yollarda biriken suların tahliyesi ve kapanan yolların temizlenmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Öte yandan, heyelanın yaşandığı ve afetin merkez üssü haline gelen bölgedeki yıkımın gerçek boyutu, gün ağardığında havadan dron ile çekilen görüntülerle tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.