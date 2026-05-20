Efsane Geri Dönüyor: ASELSAN ve Türk Telekom'dan %100 Yerli Akıllı Telefon

Şirket, Türk Telekom ile imzaladığı stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde, donanımından yazılımına kadar ülkemizin öz kaynaklarıyla geliştirilecek yeni bir akıllı telefon projesi başlattı. 19 Mayıs tarihinde yapılan anlamlı bir duyuru ile kamuoyuna tanıtılan bu dev projenin ilk meyvelerinin, 2027 yılında teknoloji raflarındaki yerini alması planlanıyor.

Geliştirilecek olan bu yeni nesil akıllı telefonun en çok dikkat çeken özelliği, kırılması zor güvenlik donanımlarına sahip olması. ASELSAN'ın yıllara dayanan kriptoloji ve siber güvenlik deneyimi cihazın temeline yerleştirilecek; böylece yeni telefon her türlü siber saldırıya ve izinsiz dinleme girişimlerine karşı aşılmaz bir kalkan oluşturacak. Cihazın kalbinde Türkiye'de özel olarak üretilmiş yerli bir işlemci yer alırken, kullanıcılara yarı yolda bırakmayan bir performans sunmak amacıyla yine yerli imkanlarla geliştirilen uzun ömürlü batarya teknolojileri kullanılacak.

Bu iddialı projenin arkasında oldukça güçlü bir kurumsal dayanışma ve teknolojik bilgi birikimi yatıyor. Türk Telekom'un iletişim altyapısındaki tecrübesinin yanı sıra, şirketin önemli teknoloji iştirakleri olan Argela ve Netsia'nın dünya çapında tescillenmiş patentleri de bu telefonun sistemine entegre edilecek. Sadece ticari bir ürün değil, aynı zamanda millî bir teknoloji hamlesi olan bu çalışma, Ankara Ticaret Odası ve Türk Dünyası İş Konseyi tarafından da destekleniyor. Atılan imzalar, yalnızca bir telefon üretimiyle sınırlı kalmayıp, Türkiye'nin genel haberleşme ağlarında kullanılacak yerli donanım ve yazılımların geliştirilmesi için de yeni bir ortak çalışma modelinin temelini atıyor.

Atılan bu büyük adım, teknoloji tutkunlarının aklına doğrudan ASELSAN'ın 1997 yılında ürettiği ve o döneme damgasını vuran '1919' modelini getirdi. Üretimi sonradan durdurulmak zorunda kalınmış olsa da Türkiye'nin teknoloji tarihindeki ilk yerli cep telefonu olarak hafızalara kazınan 1919, bugün hayata geçirilen yeni akıllı telefon projesinin de manevi ilham kaynağı konumunda bulunuyor. Yeni cihazın, 1919 ile başlayan o büyük heyecanı günümüzün modern teknolojisiyle taçlandırarak tamamlaması bekleniyor.

Ülkemizin savunma sanayisinde yakaladığı ileri teknoloji ivmesinin sivil alanlarda da kullanılmasının önemine dikkat çeken ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol “ASELSAN’ın ilk faaliyet alanı haberleşme. Kuruluş felsefemizde askerî haberleşme cihazlarını yerli olarak üretmek var. Bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini üreterek sahaya sunduk. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız için hayata geçirdiğimiz JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye’nin tamamında kritik iletişim altyapıları kurduk. Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalar, haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru değil, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunu gösterdi. ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millîleştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de iş birliği hakkında “Dijital dönüşümde liderliği üstleniyor, yenilikçi yerli ve millî ürünler, projeler geliştirmeyi millî sorumluluk olarak ana odak noktamızda tutuyoruz. Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak yerli ve millî haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu güçlü birliktelik sayesinde yerli ve millî cihaz projemizin yol haritası belirlendi ve hayata geçmesi için ilk somut adımları atıldı. Türk Telekom olarak yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, Türkiye’nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketiyiz. İştiraklerimiz Argela ve Netsia’nın ileri teknolojiler alanındaki 70’i aşkın uluslararası patenti, bu konudaki inovasyon gücümüzün en büyük ispatıdır. Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.