Erasmus'ta Türk Bayramlarını Anlatan Genç Kadın 23 Nisan'ı Duyan Yabancıların Şaşkınlığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 23:45

Yurt dışına çıkmak, her genç için bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamak anlamına geliyor. Farklı diller, yeni insanlar ve alışılmadık yaşam tarzları derken kendinizi sürekli bir adaptasyon sürecinin içinde buluyorsunuz. Bu süreçte karşılaşılan her yeni durum, insanı şaşırtırken aynı zamanda kendi değerlerini de yeniden gözden geçirmesini sağlıyor. Kültür şoku denildiğinde akla hep bizim şaşırdığımız anlar gelse de, bazen değerlerimizle etrafımızdakileri hayrete düşüren biz oluyoruz. 

Erasmus programı ile Avrupa'ya giden Türk içerik üreticisi Ceren Çelebi, dil kursunda yaşadığı unutulmaz bir anı paylaştı. Sınıftaki yabancı öğrencilerin ülkemizdeki milli bayramların zenginliğini fark etmeleriyle yaşadığı şaşkınlık, o anları biz yaşamışız gibi gururlandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/cerencelebi1/
Peki farklı ülkelerin kendine has bayramları var mı?

  • Türkmenistan - Kavun Bayramı: Her yıl ağustos ayının ikinci pazar günü ülke genelinde coşkuyla kutlanır. Ülkenin dünyaca ünlü yerel kavun çeşitlerini, toprağın bereketini ve tarım işçilerinin emeğini yüceltmek için dev şehir sergileri açılır, halka ve turistlere ücretsiz taze kavunlar ikram edilir.

  • Güney Kore - Alfabe Günü: 9 Ekim'deki bu milli ve resmi tatil, 15. yüzyılda Kral Sejong tarafından halkın okuma yazma öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla Kore alfabesinin (Hangıl) icat edilişini anar. Dilin tarihine ve yapısına dair büyük kültürel festivaller düzenlenir.

  • İzlanda - İlk Yaz Günü: Nisan ayının ortasındaki ilk perşembe günüdür. Kuzey kutbuna yakın coğrafyanın zorlu, karanlık ve dondurucu kış mevsiminin ardından güneşin geri dönüşü büyük sokak geçitleri, eğlenceli aile şenlikleri ve insanların birbirine verdiği 'yaz hediyeleriyle' kutlanır.

  • Japonya - Deniz ve Dağ Günleri: Doğaya derinden bağlı olan bu ada ülkesinde, temmuz ayında okyanusların önemini hatırlamak ve denizin bereketine teşekkür etmek için 'Deniz Günü', ağustosta ise volkanik coğrafi yapıya minnet duymak için 'Dağ Günü' resmi tatil ilan edilmiştir.

  • Tayland - Maymun Büfesi Festivali: Her yıl kasım ayının son pazar günü Lopburi bölgesindeki antik tapınakların önünde kutlanır. Şehre şans, bereket ve turist getirdiğine inanılan binlerce makak maymununa tonlarca taze meyve, sebze ve tatlıdan oluşan devasa açık büfeler hazırlanır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
