Everest Kampında Korku Dolu Anlar: Hızla İlerleyen Çığ Dağcı Kampını Tamamen Beyaza Boyadı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Dağcılık, bazılarına oldukça anlamsız gelse de tutkunları için tam bir yaşam biçimi. Bu tutku her yıl binlerce insanı zirvelere doğru çekiyor. Fakat bir yandan da doğanın o amansız yüzüyle de karşı karşıya getirebiliyor. Sosyal medyadaki doğa ve ekstrem spor trendlerinin etkisiyle her geçen gün daha fazla insan Everest gibi devasa dağların eteklerinde kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Ancak yüksek irtifa ve dondurucu soğuklar, macera arayışını her an hayati bir mücadeleye dönüştürebiliyor.

Everest Ana Kampı'nda çekilen görüntüler, doğanın şakası olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dağcıların çadırlarında dinlendiği ve hazırlık yaptığı sırada, arka plandaki devasa yamaçlardan kopan devasa bir çığ kütlesinin hızla kamp alanına doğru ilerlediği görüntüler izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi. Dağcıların o anlardaki sakinliği ise beğeni topladı.

Çığ kamp alanına gelene kadar beklenmesi ve çığdan korunmak için çadıra sığınmak doğru mu?

Everest Ana Kampı'ndaki bu kritik anlarda dağcılar hem çok büyük hayati doğrular yapıyor hem de panikle kritik yanlışlara düşüyor. Dağcıların yaptığı en büyük doğru, çığın geldiğini fark ettikleri an açık alanda beklemek yerine hemen en yakın çadırlara sığınmaları ve çadır fermuarlarını kapatarak kendilerini korumaya almaları. Çığ esnasında açık alanda kalmak kütlenin altında sürüklenmeye yol açacağı için çadıra sığınmak hayati bir kalkan. Ancak yapılan en büyük yanlış, çığ kamp alanını vurmak üzereyken bazı kişilerin hâlâ dışarıda kalıp cep telefonlarıyla veya kameralarla o anı kaydetmeye çalışması, donup kalması ve sığınmakta gecikmesi. Doğanın bu amansız gücü karşısında saniyelerin bile hesabı yapılmalı.

Peki böyle bir durumda ne yapılmalı?

Bu tarz devasa bir çığ felaketiyle karşı karşıya kalındığında yapılması gerekenler ise son derece nettir. Çığın geldiği fark edildiği an açık alandan derhal uzaklaşılmalı, eğer varsa çadır veya barınak gibi korunaklı bir alana girilerek cenin pozisyonu alınmalı. Çığ çadırın üzerini kapladığı an, en önemli hayati tehlike karın ağırlığından ziyade solunum yollarının kar ve buz tozuyla dolmasıdır. Bu yüzden çadırın içinde yüzün önünde ellerle küçük bir hava boşluğu oluşturulmalı, kar tozunun ciğerlere kaçması engellenmeli ve dışarıdaki kurtarma ekiplerinin gelmesi için enerji tasarrufu yapılarak sakin kalınmalıdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
