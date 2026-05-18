Everest Kampında Korku Dolu Anlar: Hızla İlerleyen Çığ Dağcı Kampını Tamamen Beyaza Boyadı

Dağcılık, bazılarına oldukça anlamsız gelse de tutkunları için tam bir yaşam biçimi. Bu tutku her yıl binlerce insanı zirvelere doğru çekiyor. Fakat bir yandan da doğanın o amansız yüzüyle de karşı karşıya getirebiliyor. Sosyal medyadaki doğa ve ekstrem spor trendlerinin etkisiyle her geçen gün daha fazla insan Everest gibi devasa dağların eteklerinde kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Ancak yüksek irtifa ve dondurucu soğuklar, macera arayışını her an hayati bir mücadeleye dönüştürebiliyor.

Everest Ana Kampı'nda çekilen görüntüler, doğanın şakası olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dağcıların çadırlarında dinlendiği ve hazırlık yaptığı sırada, arka plandaki devasa yamaçlardan kopan devasa bir çığ kütlesinin hızla kamp alanına doğru ilerlediği görüntüler izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi. Dağcıların o anlardaki sakinliği ise beğeni topladı.