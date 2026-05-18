Davetsiz Misafirler İçin Kapı Girişine Limon Sıkın Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
18.05.2026 - 15:00

Yaz ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlerimizi basan karıncalar, sivrisinekler ve diğer davetsiz misafirler için ezber bozan bir çağrı yapıldı. Uzmanlar; balkona, pencere pervazına ve kapı girişlerine limon sıkmanın ya da limon dilimleri bırakmanın en etkili ve en doğal böcek savar olduğunu belirtiyor. Üstelik limonun marifetleri sadece bununla da sınırlı değil.

Pahalı aletlerin ve sert kimyasal spreylerin evlerimizi kuşattığı modern dünyada, doğanın en pratik mucizesi mutfağımızdan çıktı.

Özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı evler için kimyasal içermeyen, çevre dostu ve bütçe dostu bir alternatif olan limon; içerdiği yoğun uçucu yağlar, asitler ve antibakteriyel özellikler sayesinde ev yönetiminde gizli bir kahramana dönüşüyor.

Sıcak günlerde evlerimizde cirit atan sivrisinek, karınca, pire ve hamam böceği gibi canlıların en büyük düşmanı limon kokusudur.

Bu can sıkıcı böcekleri evinizden tamamen uzaklaştırmak için şu yöntemler öneriliyor:

Karıncaların ve böceklerin eve giriş yaptığı kapı eşiklerine, pencere pervazlarına, duvar çatlaklarına ve deliklerine doğrudan limon suyu sıkın. Çoğu böcek bu keskin narenciye kokusundan nefret eder ve o bölgeye yaklaşamaz.

Eğer evinizde hamam böceği veya pire gibi daha inatçı türlerle mücadele ediyorsanız; 4 adet limonun suyunu kabuklarıyla birlikte 2 litre suya karıştırın ve evinizin zeminini bu suyla silin.

Taze bir limonu ortadan ikiye bölerek balkon korkuluğuna veya pencere pervazına bırakın. Güneşin ve sıcağın etkisiyle havaya yayılan limon aroması, sivrisineklerin alanınıza girmesini engelleyen doğal bir kalkan görevi üstlenir. Bu limonları 2-3 günde bir yenilemeniz yeterlidir.

Limon sadece böcekleri kaçırmakla kalmıyor, içerdiği yüksek sitrik asit sayesinde havada bulunan mikropları ve istenmeyen kötü kokuları da yok ediyor.

Birçok kültürde gece boyunca açıkta bırakılan limonun evdeki negatif enerjiyi emdiğine, atmosferi yenileyerek yaşam alanına ferahlık kattığına inanılıyor.

Limondaki sitrik asidin antibakteriyel, antiseptik ve leke çözücü gücünü evinizin her köşesinde şu şekillerde kullanabilirsiniz:

  • Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce makinenin içine yarım limonun suyunu sıkın (çekirdeklerini süzerek). Bulaşıklarınız lekeden arınmış, bembeyaz ve pırıl pırıl çıkacaktır.

  • Ahşap kesme tahtanızdaki soğan ve sarımsak kokularını yok etmek için üzerine yarım limon sürün. Balık ayıkladıktan sonra ellerinizdeki kokudan kurtulmak için de ılık narenciyeli suda ellerinizi durulayın.

  • Bir süngere limon suyu damlatıp buzdolabında birkaç saat bekletirseniz kötü kokular yok olur. Mikrodalga temizliği için ise bir kase suya limon dilimleri atıp 3 dakika kaynatın; buharlaşan limon yağları içerdeki tüm yağı ve kiri gevşeterek bezi tek seferde silmenizi sağlar.

  • Mutfak ve banyo musluklarını, tencere ve çatal bıçakları limon kabuğuyla ovup kurulayarak matlığı yok edebilirsiniz. Ayrıca bir ölçek limon suyu ile iki ölçek zeytinyağını karıştırarak parke ve ahşap mobilyalarınızdaki çizikleri yok eden harika bir cila elde edebilirsiniz.

Kireç ve Pas Çözücü:

  • Su ısıtıcınızın (kettle) içine birkaç kullanılmış limon kabuğu atıp suyla kaynatın ve sabaha kadar bekletin, kireçten eser kalmayacaktır. Paslı yüzeylerin üzerine ise kaya tuzu serpip ardından limon suyu ekleyerek bir süre bekletin; pasın hızla çözüldüğünü göreceksiniz.

  • Bir sprey şişesinde 4 yemek kaşığı limon suyu ile 1 su bardağı suyu çalkalayın. Aynalara ve camlara püskürtüp mikrofiber bezle sildiğinizde sıfır leke ve maksimum parlaklık elde edersiniz.

  • İnce kıyılmış limon ve portakal dilimlerini biberiye, nane ve gül yapraklarıyla fırında kısık ateşte 2-4 saat kurutun. Üzerine sevdiğiniz bir uçucu yağı damlatıp keselere koyarak gardırobunuza asın veya kaselerle odalara yerleştirin.

  • Beyaz çamaşırları yıkarken deterjan gözüne yarım su bardağı limon suyu ekleyip makineyi sıcak ayarda çalıştırın. Doğal sitrik asit, çamaşır suyu etkisi yaratarak lekeleri çıkaracak ve beyazları parlatacaktır.

  • Tuvalet taşının üzerine bir limonun suyunu sıkın, üzerine kaya tuzu veya karbonat serpin. Fırçayla nazikçe ovalayıp bir dakika beklettikten sonra sifonu çekin; banyonuz hem dezenfekte olacak hem de mis gibi narenciye kokacaktır.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
