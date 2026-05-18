Tadıyla Diyarbakır ve Adana Karpuzuna Taş Çıkarttı: 240 Bin Tondan Fazla Üretildi!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Karpuz deyince aklımıza Diyarbakır ve Adana geliyor. Fakat Muş, son zamanlarda karpuz üretimiyle hem Adana'ya hem Diyarbakır'a rakip oldu. Verimli toprak yapısı ve iklim şartları sayesinde Muş Ovası'nda kaliteli ürün elde ediliyor. Aroması ve tadıyla oldukça beğenilen karpuz üretiminden, bu sene 1.4 milyar TL ekonomik gelir elde edilmesi bekleniyor.

Muş Ovası'nda bu sene 240 bin tonun üzerinde karpuz üretimi gerçekleşiyor.

Karpuz denince akla gelen illerimiz olan Diyarbakır ve Adana'ya yeni bir rakip çıktı. Muş'ta yaz aylarında karasal iklimin etkisiyle gece ile gündüz arasında belirgin bir sıcaklık farkı yaşanıyor. Gündüzleri sıcaklıklar genellikle 30 dereceye çıkarken, geceleri ise 10 dereceye kadar düşüyor. Bu da özellikle karpuzun lezzetini ve aromasını etkiliyor.

Verimli toprak yapısı ve iklim şartları sayesinde kaliteli ürün elde edilen bölgede, karpuz yetiştiriciliği her geçen yıl artış gösteriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen sene il genelinde 30 bin 710 dekarlık alanda yapılan karpuz ekiminden 224 bin 616 ton ürün elde edildiğini açıkladı.

Muş'ta 2026 yılında ise yaklaşık 33 bin dekarlık alanda 240 bin tonun üzerinde karpuz üretimi hedefleniyor.

Muş Ovası'nda üreticiler, yeni sezon için yoğun mesaiye başladı bile. Merkeze bağlı Arpayazı köyünde bulunan 200 dönümlük arazide yaklaşık 80 bin fide, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kadın işçilerin emeğiyle toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden biri hâline geldiklerini belirten tarla sahibi Onur Çetin 'Babamla birlikte yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapıyoruz. Yeni teknolojik aletlerle bu işi sürdürüyoruz. İnşallah daha da büyüteceğiz. Yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz var. Hep birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Sabah 06.00'da başlayıp 18.00'a kadar buradayız. Yoruluyoruz ama herkes işini aşkla ve zevkle yapıyor.Mevsim şartlarından dolayı Türkiye'de en geç hasat edilen karpuzlardan biri burada oluyor. Bu sebeple de ürünümüze yoğun rağbet var. Bu durum bizim için de oldukça sevindirici. Mayıs ayının sonunda ekim yapıyoruz, temmuz sonu ile ağustos başı gibi hasat başlıyor. Bu yaklaşık iki buçuk aylık süreç bizim için oldukça zorlu geçiyor' dedi.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
