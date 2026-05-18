Ne Türkiye Ne İngiltere: Dünyada En Çok Çay İçilen Yer Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 13:40

Çay, ülkemizin en sevilen içeceklerinden biri. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinin üstüne, beş çayında, akşam TV'nin karşısında kısacası her yerde ve zamanda çay içebiliriz. Zaten ülkemiz, dünyada en çok çay içen ülkeler arasında!

'Dünyada en çok çay tüketen insanlar' ise ne ülkemizde ne de İngiltere'de yaşıyor. 

Pek bilinmeyen Alman bölgesinde, ortalama olarak, dünyadaki herkesten daha fazla çay içiliyor!

Kaynak: BBC

Çay sevgimizi kimse sorgulayamaz!

Dünyada ortalama yıllık çay tüketimine bakıldığında, Türkiye 3.16 kg ile ön sıralarda yer alıyor. Listenin devamında ise İrlanda ve Birleşik Krallık yer alıyor. Öte yandan, çayın anavatanlarından olan Çin'de kişi başına tüketim 0.57 kilogram, Hindistan'da ise sadece 0.32 kilogram. 

Sabah kahvaltısından gecenin geç saatlerine kadar hemen hemen hayatımızın her anında içebildiğimiz çay, kimilerine göre 'milli içecek' durumunda. Haliyle çaya sadece bir içecek demek de haksızlık oluyor. 

Fakat gelin görün ki 'dünyada en çok çay tüketen' insanlar Almanya'da yaşıyor! 

Nasıl mı?

Almanya'nın Doğu Frisia bölgesinde yaşayanlar, yıllık çay tüketimiyle rekor kırıyor.

BBC'den Thomas Sparrow'un aktardığına göre, Almanya'nın düz ve seyrek nüfuslu kuzeybatı köşesinde, Doğu Frisia olarak bilinen bölgede, eski bir gelenek yerel halkın alışılmadık bir rekor kırmasına yardımcı oldu. Burada, ortalama olarak, dünyadaki herkesten daha fazla çay içiyorlar!

Alman Çay ve Bitki Çayları Birliği'nden Kyra Schaper, 'Doğu Frisialılar yılda kişi başına 300 litre çay tüketiyor' diyor. 'Bu da onları dünya lideri yapıyor.' Hamburg merkezli dernek, Doğu Frisialılar 'tartışmasız dünya çay şampiyonları' olarak tanımlıyor. 

Çayı içme şekilleri de bizim alışık olduğumuz şekilden farklı. Öncelikle çay fincanın dibine bir parça kaya şekeri – veya Kluntje – koyuluyor. Daha sonra fincana çay koyuluyor. Gümüş bir kaşığa biraz koyu krema koyuluyor ve kremanın yavaşça içeri kayması sağlanıyor. 

Krema dibe çöküyor ancak daha sonra hızla yukarı doğru kabarcıklar oluşturarak yerel halkın 'Wulkje' yani küçük bulutlar dediği bir etki yaratıyor. Bu bulutlar yavaşça bir araya gelerek yüzeyde kalması gereken beyaz bir krema tabakası oluşturuyor. Çaya şeker atılmış olmasına rağmen, çay karıştırılmıyor.

Çay içme rutini üç farklı adımda tamamlanıyor: İlk yudumda yoğun kremanın tadı belirginleşiyor. İkincisinde güçlü siyah çayın tadı öne çıkıyor. Son yudumda ise yavaş yavaş eriyen kaya şekerinin tatlı hissi damağa vuruyor.

Doğu Frisia çayı, 2016 yılında Almanya'nın somut olmayan kültürel mirasının bir parçası olarak resmen tescil edildi. Burada hayat, çayın etrafında dönüyor. Çay alışkanlığı, çocukluktan itibaren başlıyor!

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
