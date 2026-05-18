Telefon Alacaklara Kötü Haber: Küresel Kriz Türkiye’deki Fiyatları %40 Artırabilir

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.05.2026 - 13:50

Küresel pazarda yaşanan ham madde sıkıntıları ve tedarik zincirindeki aksamalar, Türkiye'deki cep telefonu fiyatlarını doğrudan etkilemeye hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, çip üretiminde kritik öneme sahip helyum gazı tedarikinde yaşanan aksaklıklar ve katlanan bellek maliyetleri nedeniyle 2026 yılı sonuna kadar akıllı telefon fiyatlarında %40'a varan bir artış yaşanabileceğini öngörüyor.

Türkiye'deki akıllı telefon tüketicilerini yakından ilgilendiren önemli bir fiyat artışı uyarısı geldi.

Yerli teknoloji üreticilerinden General Mobile'ın Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, dünya genelinde baş gösteren ham madde krizi ve jeopolitik gerilimlerin cep telefonu maliyetlerini yukarı taşıdığını belirtti. Cihaner, mevcut ekonomik ve lojistik olumsuzlukların etkisiyle yurt içindeki telefon fiyatlarının 2026 yılının son çeyreğine kadar, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında yükselebileceğini ifade etti.

Söz konusu fiyat artışının arkasında ise küresel ölçekte yaşanan iki büyük üretim krizi bulunuyor. Akıllı telefonların kalbi sayılan çiplerin üretim sürecinde, 'wafer' adı verilen silikon plakaların temizlenmesi için alternatifi olmayan helyum gazı kullanılıyor. Dünyadaki helyum ihtiyacının üçte birini karşılayan Katar'daki üretim tesisinin saldırıya uğraması, küresel tedarik zincirinde büyük bir boşluk yarattı. Teknoloji sektörünün elinde şu an için yaklaşık 6 aylık bir helyum rezervi bulunsa da bu stokların tükenmesiyle birlikte çip imalatında çok ciddi aksamaların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Fiyat artışını tetikleyen bir diğer önemli unsur ise akıllı telefonların hafıza kapasitesini belirleyen bellek bileşenlerindeki fahiş maliyet artışları oldu. Küresel pazarda bazı telefon segmentlerindeki bellek fiyatları, 5 dolardan 50 dolara kadar çıkarak tam 10 kat birden yükseldi. Cep telefonu üreticileri, şu aşamada geçmiş dönemde daha uygun maliyetle satın aldıkları eski stokları kullanarak piyasadaki satış fiyatlarını dengede tutmaya çalışıyor. Ancak eldeki bu avantajlı stokların erimesiyle birlikte, yüksek maliyetli yeni bileşenlerin etiketlere yansıması kaçınılmaz görünüyor. Sektör yetkilileri, bu maliyet baskısı sebebiyle tüketicilerin yakın zamanda yeni zamlarla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
