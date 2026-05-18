Unicorn Olmak mı İstiyorsun, Yoksa İşe Yaramak mı?

CB Insights verilerine göre startup'ların başarısız olmasının en yaygın ilk beş nedeni arasında 'ihtiyaç duyulmayan ürün geliştirmek' açık ara birinci sırada. Değerleme almış olmak bu listeyi değiştirmiyor.
Value over Valuation: Somut adımlar
IBPF 2026'nın teması boşuna gündemin merkezine oturdu. 'Değer mi, değerleme mi?' sorusu soyut bir felsefi tartışma değil, her girişimcinin her haftaki kararlarında somutlaşması gereken bir rehber ilke. Peki bu ilkeyi pratiğe dökmek ne demek?
Yatırımcıya gitmeden önce bir kullanıcına sor. Şu soruyu sor: 'Bu ürün olmadan hayatın nasıl olurdu?' Eğer cevap 'pek fark etmezdi' ise, değerleme görüşmesini ertele.
Büyüme metriği olarak kullanıcı sayısını değil bağlılığı ölç. Uygulamayı kaç kişi indirdi değil, kaç kişi 30 gün sonra hâlâ açıyor, bunu bil.
Şirket tanıtımına değerlemeyle başlama. 'X milyar dolar değerindeyiz' yerine 'X kişinin şu sorununu şöyle çözüyoruz' de. İlki seni büyük gösterir, ikincisi seni güvenilir yapar.
Gerçek kârlılık yolunu en baştan çiz. Yatırım almadan önce 'bu model kâra nasıl geçer?' sorusunu cevapla. 'Sonra büyüyünce çözülür' cevabı artık kabul görmüyor, ne yatırımcıdan ne piyasadan.
Çıkış (exit) hedefleyebilirsin, fakat gerçek iş kur. Satın alınmak veya halka arz meşru hedefler. Ama bunlara giden yol, değerleme şişirip alıcı bulmaktan değil, gerçek değer yaratıp talep çekmekten geçiyor.
Başarısızlıktan öğren, saklamaktan değil. Türkiye'de hâlâ başarısız olan girişimden utanılıyor. Oysa Silicon Valley kültürünün en değerli unsuru bu değil mi: başarısızlığı deneyim olarak kabul etmek. Kapanan her startup'ın hikayesi, ekosisteme bırakılacak en değerli miras.
Türkiye'nin startup ekosistemi 2026 itibarıyla ciddi bir olgunlaşma sürecinde. Yapay zeka, SaaS, sağlık teknolojileri, savunma sanayii, bu alanlar hem yatırım çekiyor hem de gerçek değer üretme potansiyeli taşıyor. Ama bu potansiyel, değerleme yarışıyla değil, gerçek çözümlerle hayata geçecek.
Sonuç: Yanlış soruyu sormayı bırakmak
Türk girişim ekosistemi son beş yılda çok şey öğrendi. Peak Games'in Zynga'ya satışı, Trendyol'un Alibaba yatırımı, Getir'in yükselişi ve ardından gelen sancılı yeniden yapılanma, bunların hepsi birer ders kitabı. Okuyup okumadığımız ise tartışmalı.
IBPF 2026'nın 'Value over Valuation' teması bir tesadüf değil. Ekosistemde bu soruyu soran insanların sayısı artıyor. Yatırımcılar daha seçici davranıyor — KPMG'nin raporu bunu açıkça gösteriyor: yabancı yatırımcılar daha az işlemle daha yüksek hacim yaratıyor. Yani para seçici akıyor. Hype'a değil, gerçeğe.
Girişimciler için mesaj açık: Değerleme, sonuç olabilir. Amaç olmamalı. 'Kaç milyar dolar değerleniyorum?' sorusu yerine 'hangi sorunu daha iyi çözüyorum?' sorusu önce gelmeli. Sırası değiştiğinde ne olduğunu artık biliyoruz.
Türkiye'nin 8'inci unicorn'u büyük ihtimalle büyük değerleme peşinde koşmayan birinden çıkacak. Sessizce ürün geliştiren, kullanıcısını dinleyen, pivot yapmak yerine derinleşen, yatırım almaktan çok kâr etmeye odaklanan biri. Ve o gün geldiğinde, 'değerleme mi değer mi?' tartışması kendiliğinden kapanmış olacak.
Türkiye'nin 8'inci unicorn'u kim olursa olsun, umuyoruz ki değerleme haberleri çıkmadan önce 'hangi sorunu çözdüler?' sorusunu soran birinin haberi çıkar. O gün Türk girişimcilik ekosistemi gerçekten olgunlaşmış olacak.