article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
Unicorn Olmak mı İstiyorsun, Yoksa İşe Yaramak mı?

etiket Unicorn Olmak mı İstiyorsun, Yoksa İşe Yaramak mı?

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
18.05.2026 - 13:45

Türk startup ekosistemi on yıldır aynı soruyu soruyor: 'Ne zaman bir sonraki unicorn'umuzu çıkaracağız?' Oysa asıl soru çok daha basit ve çok daha sert: Çıkardığımız girişimler gerçekten bir işe yarıyor mu?

  

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rakamlarla Tablo: 7 Türk Unicorn - 1,4 Myr $ Yatırım (2025) - 360 İşlem - 269 Tohum Aşaması

Rakamlarla Tablo: 7 Türk Unicorn - 1,4 Myr $ Yatırım (2025) - 360 İşlem - 269 Tohum Aşaması

2026'da Türkiye'nin 7'nci unicorn'u doğdu. Loom Games, Pixel Flow! adlı mobil bulmaca oyunuyla 1 milyar dolar değerlemeyi aştı. Scopely satın aldı, basın duyuruları yazıldı, LinkedIn paylaşımları patladı. 'Türkiye yapıyor!' manşetleri atıldı. Herkes 'sıradaki biz olabiliriz' dedi. Peki kimse şunu sormadı: Bu değerleme, gerçekte ne anlama geliyor?

2018'de Türkiye hükümeti '2023'e kadar 10 unicorn çıkaracağız' dedi. 2023 geldi geçti. Hedef tutmadı. Altı unicorn çıktı, hepsi gurur verici, ama ortada bir gerçek var: Bu şirketlerin hepsini birden saysak, bugün gerçek anlamda kârlı faaliyet gösterenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Yine de zihniyet değişmedi. Girişimciler, yatırımcılar, hatta üniversitedeki öğrenciler bile başarıyı tek bir rakamla ölçmeye devam ediyor: değerleme. Kaç milyon dolar aldın? Kaç milyar dolar değerlendin? Bu sorular sorulduğunda asıl sorular sessizce geçiştiriliyor: Gerçekten para kazanıyor musun? Kaç kişinin hayatını değiştirdin? Seni olmayan bir dünya düşünülebilir mi?

Bu yılın en önemli girişimcilik forumu olan IBPF 2026, tam da bu yanılgıya meydan okudu. Teması üç kelimeydi: 'Value over Valuation.' Değerleme üzerine değer. Rakam üzerine anlam. Bu bir sloganın ötesinde, Türk startup dünyasının yüzleşmesi gereken bir gerçek.

'Milyar dolarlık değerleme seni girişimci yapmaz. Gerçek bir sorunu çözüyor olman yapar.'

Rakamlar ne anlatıyor, gerçekten?

KPMG Türkiye'nin 2025 yılı startup raporuna göre Türkiye'deki yatırım hacmi 2024'teki 2,6 milyar dolardan 1,4 milyar dolara geriledi. İşlem sayısı arttı — 331'den 360'a çıktı. Ama hacim neredeyse yarı yarıya düştü. Neden? Çünkü 2025'te tek bir büyük ölçekli işlem gerçekleşmedi. Bir önceki yıl tabloya egemen olan büyük yatırımlar ortada yoktu.

Bu veriyi dikkatli oku. Ekosistem ölmüyor. Aksine büyüyor — ama niteliksel olarak genişlemiyor. 360 işlemin yaklaşık yüzde yetmişi, yani 269 tanesi tohum aşamasında gerçekleşti. Yani para küçük miktarlarda, çok sayıda girişime dağılıyor. Girişimler başlıyor, başlıyor, başlıyor... ama ölçeklenemiyor.

Veri Noktası

Veri Noktası

2025 Türkiye startup ekosistemi: 360 yatırım işlemi, toplam 1,4 milyar dolar hacim. 269 işlem tohum aşamasında. Büyüme var — ama derinlik yok. Kaynak: KPMG Türkiye, Mart 2026.

Bu tablonun bir de psikolojik boyutu var. Tohum aşamasında bu kadar çok işlem olması, bir yanda umut verici,  insanlar cesaret edip başlıyor. Ama öte yanda ürkütücü: Bu girişimlerin kaçı iki yıl sonra hâlâ ayakta olacak? Kaçı gerçek bir ürün çıkaracak, kaçı 'pivot' dedikçe erimiş sermayeyle kapıyı kapatacak?

Türkiye'nin startup ekosisteminde asıl kriz değerleme değil, ölçeklenme. Yüzlerce girişim tohum aşamasında sıkışıp kalıyor çünkü gerçek anlamda büyüyebilmek için ne iş modelini ne de müşteri kitlesini netleştirmiş durumdalar. Değerleme peşinde koştukça, temel soruları erteliyorlar.

Türkiye'nin asıl sorunu unicorn sayısı değil: niçin bu kadar girişim ölçeklenemiyor?

Getir dersi: Değerleme gerçeklik değildir

Hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar Getir, Türkiye'nin sembol şirketiydi. 2022'de 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Türkiye'nin en değerli girişimi, hatta dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak anılıyordu. Avrupa'yı fethedecekti. New York'a çıkacaktı. Rakiplerine kıyasla daha hızlı, daha cesur, daha iddialıydı.

Ardından ne oldu? İngiltere'den çekildi. Fransa'dan çekildi. Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya,  birer birer piyasalar terk edildi. Çalışan sayısı keskin biçimde düşürüldü. Değerleme rakamı yeniden yazıldı,  çok daha mütevazı bir sayıyla. Şirket hâlâ hayatta ve yeniden yapılanıyor, ama 11,8 milyarlık hayal çoktan tarihe karıştı.

Bu Getir'in başarısızlığı değil — Getir hâlâ güçlü bir şirket. Ama o dönem Türk girişimcilik camiasının çok büyük bir yanılgısının simgesi. 'Değerleme = gerçeklik' tuzağına en tepeden düşme hikayesi. Yatırımcılar para pompaladı, piyasalar genişledi, rakamlar büyüdü — ama altında gerçek bir kârlılık modeli yoktu. Ta ki gerçeklik kapıyı çalana kadar.

Küresel Benzer

Küresel Benzer

WeWork: 2019'da 47 milyar dolar değerleme. 2023'te iflas. Theranos: 9 milyar dolar değerleme, kurucusu hapiste. Değerleme rakamları tek başına hiçbir şeyi garanti etmiyor.

Dünyada da tablo farklı değil. WeWork, 47 milyar dolar değerlemeyle tarihin en büyük startup'larından biri olacaktı. Sonra borsaya bile giremeden çöküşe geçti. Theranos, kandaki hastalıkları tek bir damla kanla tespit edeceğini iddia etti, 9 milyar dolar değerlemeye ulaştı — ve kurucusu hapise girdi. Bu isimler artık girişimcilik derslerinde uyarı hikayesi olarak anlatılıyor.

Peki neden bu tuzağa bu kadar sık düşülüyor? Çünkü değerleme görünür, somut ve paylaşılabilir bir rakam. 'X milyar dolar değerindeyiz' dediğinde herkes anlıyor. 'Müşterilerimizin hayatında gerçek bir değişim yarattık' demek ise anlatması daha zor, daha az parlak ve çok daha az sosyal medya dostu. Sistem görünürlüğü ödüllendiriyor, derinliği değil.

Loom Games neden farklı bir hikaye?

Türkiye'nin en yeni unicorn'u Loom Games'e bakınca farklı bir tablo görüyoruz. CEO Kübra Gündoğan ve CTO Emre Çelik'in kurduğu stüdyo, 2025'in sonlarında Pixel Flow! adlı mobil bulmaca oyununu piyasaya sürdü. Oyun, kısa sürede küresel çapta 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. ABD'de aylık bazda en çok hasılat yapan ilk 20 mobil oyun arasına girdi — piyasaya sürüldükten aylar içinde.

Scopely kapıyı çaldığında Loom'un 1 milyar dolar değerlemeyi aşması, uzun vadeli bir hype'ın değil, kısa vadede kanıtlanmış gerçek büyümenin sonucuydu. Değerleme, değerin peşinden geldi. Sırası da buydu zaten.

Bu ince ama kritik bir ayrım. Çoğu startup değerleme almak için yatırımcıya gider, değerleme üzerine bir anlatı inşa eder ve ardından bu anlatıyı gerçeğe dönüştürmeye çalışır. Loom önce gerçeği yarattı, milyonlarca oyuncu, küresel sıralamalar, gerçek gelir — sonra değerleme geldi. Sürecin doğru yönü bu.

Değer önce gelir, değerleme arkasından. Sırası değiştiğinde kart evi inşa ediyorsunuzdur.

Türk girişimcinin 5 büyük yanılgısı

Türkiye'nin startup ekosistemi büyüdükçe bazı kalıplar tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bunlar bireysel hatalar değil, sistemik zihinsel tuzaklar. Ve farkında olmadan neredeyse her girişimcinin düştüğü çukurlar:

  • Yatırım almak başarıdır. Yanlış. Yatırım almak, başarı için gereken yakıtı almak demek. Ama yakıt olmadan araba kullanmak kadar, yakıtı yanlış yakarak gitmek de felaket. Onlarca Türk startup yatırım aldıktan birkaç yıl sonra sessizce kapandı. Çünkü yatırım almak bir son nokta değil, çok daha zorlu bir sürecin başlangıcı.

  • Büyük değerleme büyük iş demektir. Yanlış. Değerleme, geleceğe dair bir tahmin. Yatırımcıların şu anki kanısı, piyasa koşulları ve müzakere gücünün birleşimidir. Yarın değişebilir. Müşterinin sana ödediği para ise gerçektir, değiştirilemez, tartışılamaz.

  • Unicorn olmak ekosistemi kurtarır. Yanlış. Türkiye'nin 7 unicorn'u var. Harika. Ama 360 işlemin yüzde yetmişi tohum aşamasında kalıyorsa, asıl sorun büyük değerlemeye ulaşmak değil, küçük girişimleri büyütecek altyapıyı kurmak.

  • Pivot her şeyi çözer. Yanlış. Pivot meşru bir araç  ama çoğu zaman köklü bir sorunu ertelemenin süslü adı haline geliyor. Müşteri bulamayan startup pivot yapar. Sonra tekrar pivot yapar. Sonra bir daha. Ta ki para bitene kadar. Asıl soruyu ertelemeyin: Bu ürüne gerçekten ihtiyaç var mı?

  • Yabancı yatırımcı onayı kalite belgesidir. Yanlış. Yabancı yatırımcıların da yanıldığı onlarca örnek var. Bir Silicon Valley fonu sana para verdi diye ürünün iyi değildir — çünkü o fon da bir anlatıya yatırım yaptı, gerçekliğe değil.

Hatırlatma

Hatırlatma

CB Insights verilerine göre startup'ların başarısız olmasının en yaygın ilk beş nedeni arasında 'ihtiyaç duyulmayan ürün geliştirmek' açık ara birinci sırada. Değerleme almış olmak bu listeyi değiştirmiyor.

Value over Valuation: Somut adımlar

IBPF 2026'nın teması boşuna gündemin merkezine oturdu. 'Değer mi, değerleme mi?' sorusu soyut bir felsefi tartışma değil, her girişimcinin her haftaki kararlarında somutlaşması gereken bir rehber ilke. Peki bu ilkeyi pratiğe dökmek ne demek?

  • Yatırımcıya gitmeden önce bir kullanıcına sor. Şu soruyu sor: 'Bu ürün olmadan hayatın nasıl olurdu?' Eğer cevap 'pek fark etmezdi' ise, değerleme görüşmesini ertele.

  • Büyüme metriği olarak kullanıcı sayısını değil bağlılığı ölç. Uygulamayı kaç kişi indirdi değil, kaç kişi 30 gün sonra hâlâ açıyor,  bunu bil.

  • Şirket tanıtımına değerlemeyle başlama. 'X milyar dolar değerindeyiz' yerine 'X kişinin şu sorununu şöyle çözüyoruz' de. İlki seni büyük gösterir, ikincisi seni güvenilir yapar.

  • Gerçek kârlılık yolunu en baştan çiz. Yatırım almadan önce 'bu model kâra nasıl geçer?' sorusunu cevapla. 'Sonra büyüyünce çözülür' cevabı artık kabul görmüyor,  ne yatırımcıdan ne piyasadan.

  • Çıkış (exit) hedefleyebilirsin,  fakat  gerçek iş kur. Satın alınmak veya halka arz meşru hedefler. Ama bunlara giden yol, değerleme şişirip alıcı bulmaktan değil, gerçek değer yaratıp talep çekmekten geçiyor.

  • Başarısızlıktan öğren, saklamaktan değil. Türkiye'de hâlâ başarısız olan girişimden utanılıyor. Oysa Silicon Valley kültürünün en değerli unsuru bu değil mi: başarısızlığı deneyim olarak kabul etmek. Kapanan her startup'ın hikayesi, ekosisteme bırakılacak en değerli miras.

Türkiye'nin startup ekosistemi 2026 itibarıyla ciddi bir olgunlaşma sürecinde. Yapay zeka, SaaS, sağlık teknolojileri, savunma sanayii,  bu alanlar hem yatırım çekiyor hem de gerçek değer üretme potansiyeli taşıyor. Ama bu potansiyel, değerleme yarışıyla değil, gerçek çözümlerle hayata geçecek.

Türkiye'nin 8'inci unicorn'u büyük ihtimalle büyük değerleme peşinde koşmayan birinden çıkacak.

Sonuç: Yanlış soruyu sormayı bırakmak

Türk girişim ekosistemi son beş yılda çok şey öğrendi. Peak Games'in Zynga'ya satışı, Trendyol'un Alibaba yatırımı, Getir'in yükselişi ve ardından gelen sancılı yeniden yapılanma, bunların hepsi birer ders kitabı. Okuyup okumadığımız ise tartışmalı.

IBPF 2026'nın 'Value over Valuation' teması bir tesadüf değil. Ekosistemde bu soruyu soran insanların sayısı artıyor. Yatırımcılar daha seçici davranıyor — KPMG'nin raporu bunu açıkça gösteriyor: yabancı yatırımcılar daha az işlemle daha yüksek hacim yaratıyor. Yani para seçici akıyor. Hype'a değil, gerçeğe.

Girişimciler için mesaj açık: Değerleme, sonuç olabilir. Amaç olmamalı. 'Kaç milyar dolar değerleniyorum?' sorusu yerine 'hangi sorunu daha iyi çözüyorum?' sorusu önce gelmeli. Sırası değiştiğinde ne olduğunu artık biliyoruz.

Türkiye'nin 8'inci unicorn'u büyük ihtimalle büyük değerleme peşinde koşmayan birinden çıkacak. Sessizce ürün geliştiren, kullanıcısını dinleyen, pivot yapmak yerine derinleşen, yatırım almaktan çok kâr etmeye odaklanan biri. Ve o gün geldiğinde, 'değerleme mi değer mi?' tartışması kendiliğinden kapanmış olacak.

Türkiye'nin 8'inci unicorn'u kim olursa olsun, umuyoruz ki değerleme haberleri çıkmadan önce 'hangi sorunu çözdüler?' sorusunu soran birinin haberi çıkar. O gün Türk girişimcilik ekosistemi gerçekten olgunlaşmış olacak.

Instagram

LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa
Yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam