Unicorn Olmak mı İstiyorsun, Yoksa İşe Yaramak mı?

2026'da Türkiye'nin 7'nci unicorn'u doğdu. Loom Games, Pixel Flow! adlı mobil bulmaca oyunuyla 1 milyar dolar değerlemeyi aştı. Scopely satın aldı, basın duyuruları yazıldı, LinkedIn paylaşımları patladı. 'Türkiye yapıyor!' manşetleri atıldı. Herkes 'sıradaki biz olabiliriz' dedi. Peki kimse şunu sormadı: Bu değerleme, gerçekte ne anlama geliyor?

2018'de Türkiye hükümeti '2023'e kadar 10 unicorn çıkaracağız' dedi. 2023 geldi geçti. Hedef tutmadı. Altı unicorn çıktı, hepsi gurur verici, ama ortada bir gerçek var: Bu şirketlerin hepsini birden saysak, bugün gerçek anlamda kârlı faaliyet gösterenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Yine de zihniyet değişmedi. Girişimciler, yatırımcılar, hatta üniversitedeki öğrenciler bile başarıyı tek bir rakamla ölçmeye devam ediyor: değerleme. Kaç milyon dolar aldın? Kaç milyar dolar değerlendin? Bu sorular sorulduğunda asıl sorular sessizce geçiştiriliyor: Gerçekten para kazanıyor musun? Kaç kişinin hayatını değiştirdin? Seni olmayan bir dünya düşünülebilir mi?

Bu yılın en önemli girişimcilik forumu olan IBPF 2026, tam da bu yanılgıya meydan okudu. Teması üç kelimeydi: 'Value over Valuation.' Değerleme üzerine değer. Rakam üzerine anlam. Bu bir sloganın ötesinde, Türk startup dünyasının yüzleşmesi gereken bir gerçek.

'Milyar dolarlık değerleme seni girişimci yapmaz. Gerçek bir sorunu çözüyor olman yapar.'

Rakamlar ne anlatıyor, gerçekten?

KPMG Türkiye'nin 2025 yılı startup raporuna göre Türkiye'deki yatırım hacmi 2024'teki 2,6 milyar dolardan 1,4 milyar dolara geriledi. İşlem sayısı arttı — 331'den 360'a çıktı. Ama hacim neredeyse yarı yarıya düştü. Neden? Çünkü 2025'te tek bir büyük ölçekli işlem gerçekleşmedi. Bir önceki yıl tabloya egemen olan büyük yatırımlar ortada yoktu.

Bu veriyi dikkatli oku. Ekosistem ölmüyor. Aksine büyüyor — ama niteliksel olarak genişlemiyor. 360 işlemin yaklaşık yüzde yetmişi, yani 269 tanesi tohum aşamasında gerçekleşti. Yani para küçük miktarlarda, çok sayıda girişime dağılıyor. Girişimler başlıyor, başlıyor, başlıyor... ama ölçeklenemiyor.