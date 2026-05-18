Havalimanları ve Lüks Otellere Üretim Yapıyordu: 15 Bin Metrekarelik Türk Devi Resmen İflas Etti!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.05.2026 - 13:37

Türkiye mobilya ve proje dekorasyon sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan, Bursa merkezli Watan Design Mobilya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (WD Group), içine düştüğü mali krizi aşamayarak resmen iflas etti. 15 bin metrekarelik dev üretim tesisinde faaliyet gösteren şirket, bir süredir devam eden hukuki ve mali mücadeleyi kaybetti.

Kaynak: Yeniçağ / Süleyman Çay

Bursalı dev şirket iflas etti.

Bursa merkezli Watan Design Mobilya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (WD Group)  15 bin metrekarelik devasa bir entegre üretim tesisinde faaliyet gösteren ve yüksek teknolojili AR-GE altyapısıyla tanınan marka, pazar payı ve üretim kapasitesi bakımından sektörün lokomotifleri arasında yer alıyordu.

Mali dengesini yeniden toparlayabilmek ve alacaklılarına karşı zaman kazanabilmek adına daha önce mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunan WD Group için yolun sonuna gelindi. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü, faaliyet gösteren şirket hakkında mahkeme heyeti nihai değerlendirmesini tamamladı.

2012 yılının başlarında ticari hayatına adım atan ve kısa sürede 'WD Group' markasıyla küresel bir oyuncu haline gelen firma; hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri ve konut projeleri için ahşap, metal, boya ve döşemelik mobilya imalatı gerçekleştiriyordu. Sahip olduğu 500 metrekarelik depolama alanı ve devasa üretim kapasitesiyle 'Taahhüt Çözümü' sunan markanın iflası, sadece mobilya sektöründe değil, inşaat ve tedarik zincirinde de büyük bir şok dalgası yarattı.

Tasfiye süreci "basit usulde" yürütülecek.

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 288. maddesi kapsamında kamuoyuna duyurulan karara göre, dev şirketin tasfiye işlemlerinin hızı ve yöntemi de netleşti. Mahkeme, sürecin 'basit tasfiye' usulüyle yürütülmesini kararlaştırdı. Alınan bu karar, zaman kaybedilmeden Bursa İflas Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bildirildi. Şirket adına toplanan tüm iflas avanslarının da tasfiye işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla ilgili müdürlüğün hesaplarına aktarılması talimatı verildi.

Şirketle iş ortaklığı bulunan alt yüklenicilerin, mevcut projelerin ve alacaklıların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği, Bursa İflas Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek tasfiye işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
