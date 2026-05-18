Havalimanları ve Lüks Otellere Üretim Yapıyordu: 15 Bin Metrekarelik Türk Devi Resmen İflas Etti!

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 288. maddesi kapsamında kamuoyuna duyurulan karara göre, dev şirketin tasfiye işlemlerinin hızı ve yöntemi de netleşti. Mahkeme, sürecin 'basit tasfiye' usulüyle yürütülmesini kararlaştırdı. Alınan bu karar, zaman kaybedilmeden Bursa İflas Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bildirildi. Şirket adına toplanan tüm iflas avanslarının da tasfiye işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla ilgili müdürlüğün hesaplarına aktarılması talimatı verildi.

Şirketle iş ortaklığı bulunan alt yüklenicilerin, mevcut projelerin ve alacaklıların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği, Bursa İflas Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek tasfiye işlemlerinin ardından netlik kazanacak.