article/comments
article/share
Haberler
Video
Londra'da Türk Taksicinin Aracına Binen Türkan Şoray Samimiyetiyle Bir Kere Daha Hayran Bıraktı

Londra'da Türk Taksicinin Aracına Binen Türkan Şoray Samimiyetiyle Bir Kere Daha Hayran Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 13:31

İçerik Devam Ediyor

Yeşilçam'ın efsanevi isimleri, sadece beyaz perdede bıraktıkları izlerle değil, yıllar geçse de eksilmeyen zarafetleri ve insan ilişkilerindeki içtenlikleriyle de büyütüyorlar isimlerini. Toplumun bağrına bastığı bu isimler dünyanın neresine giderlerse gitsinler, o asil ve mütevazı duruşlarını asla kaybetmiyorlar. Onları bir film setinde değil de günlük hayatın sıradan bir anında, bir sokak köşesinde ya da bir taksi koltuğunda görmek, hayranları için sadece bir tesadüf değil, ömür boyu unutulmayacak bir gurur vesilesine dönüşüyor.  

Londra'da şoförlük yapan bir Türk, otelinden aldığı müşterisinin Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray olduğunu görünce hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Gün boyunca Türkan Şoray'ı şehrin altını üstüne getirerek gezdiren şoför, usta sanatçıyla geçirdiği her anı ve yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Şoförün anlattıkları, Türk sinemasının Sultan'ına bir kere daha hayran bıraktı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Doğru kadını Sultan yapmışız, helal olsun bize"

"Doğru kadını Sultan yapmışız, helal olsun bize"

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'ı tam 10 saat boyunca arabasında ağırlayan şoförün anlattıkları, aslında Türkan Şoray’ın neden bu toplumun ortak sevgilisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Londra'nın simgeleri London Eye, Big Ben, Buckingham Palace ve ünlü alışveriş caddelerindeki mağazaları birlikte gezerlerken, koskoca bir sinema efsanesinin sergilediği o mütevazı tavır herkesi kendine hayran bıraktı. Yolculuk boyunca en ufak bir ego göstermeyen, kırk yıllık dostuyla sohbet ediyormuş gibi içten davranan Türkan Şoray, şoförün anlattığı her şeyi pürdikkat dinleyip onunla ortak anılar paylaştı. 

Şoförün 'Doğru kadını Sultan yapmışız, helal olsun bize' diyerek özetlediği o muazzam enerji, Türkan Şoray’ın sadece ekranda değil, gerçek hayatta da kalplere dokunmayı iyi bildiğinin en büyük kanıtı. Türkan Şoray, sinemaya adım attığı 1960 yılından bu yana 222 filmde rol alarak 'dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanını kazandı. Köyde Bir Kız Sevdim, Acı Hayat, Vesikalı Yarim ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi Türk sinema tarihine damga vuran kült yapımlarda başrol oynayan usta sanatçı, bir kere daha mütevazılık dersi verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın