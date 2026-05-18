Londra'da Türk Taksicinin Aracına Binen Türkan Şoray Samimiyetiyle Bir Kere Daha Hayran Bıraktı

Yeşilçam'ın efsanevi isimleri, sadece beyaz perdede bıraktıkları izlerle değil, yıllar geçse de eksilmeyen zarafetleri ve insan ilişkilerindeki içtenlikleriyle de büyütüyorlar isimlerini. Toplumun bağrına bastığı bu isimler dünyanın neresine giderlerse gitsinler, o asil ve mütevazı duruşlarını asla kaybetmiyorlar. Onları bir film setinde değil de günlük hayatın sıradan bir anında, bir sokak köşesinde ya da bir taksi koltuğunda görmek, hayranları için sadece bir tesadüf değil, ömür boyu unutulmayacak bir gurur vesilesine dönüşüyor.

Londra'da şoförlük yapan bir Türk, otelinden aldığı müşterisinin Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray olduğunu görünce hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Gün boyunca Türkan Şoray'ı şehrin altını üstüne getirerek gezdiren şoför, usta sanatçıyla geçirdiği her anı ve yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Şoförün anlattıkları, Türk sinemasının Sultan'ına bir kere daha hayran bıraktı.

