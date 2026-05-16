Evliya Çelebi’nin Kitabında Yazdığı 800 Yıllık Mühendislik Harikası Köy: Evlerin Altında Sır Yatıyor!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 09:36

Sivas’ın Divriği ilçesinde konumlanan, eski ismiyle Tuğut, yeni adıyla Çiğdemli köyü, sekiz asrı aşan geçmişi ve sarp kayalıklar üzerine kurulu mimarisiyle Anadolu’nun gizli kalmış hazineleri arasında yer alıyor. Taş işçiliğinin en nadide örneklerini barındıran bu yerleşim birimi, kendine has yapı stoğu ve stratejik yerleşim planıyla turizm dünyasına kazandırılacağı günü bekliyor. Bölgedeki doğal kayaların sökülerek yapı malzemesine dönüştürüldüğü bu kadim köy, hem tarihsel derinliği hem de mühendislik çözümleriyle bilimsel bir keşif alanı niteliği taşıyor.

Ünlü Seyyah Evliya Çelebi’nin Notlarında Bu Yerleşim Önemli Bir Yer Tutuyor

Seyahatname adlı eserinde bölgeyi detaylıca betimleyen Evliya Çelebi, Çiğdemli’yi '150 haneli, bağlı-bahçeli ve mamur bir köy' olarak nitelendirerek dönemin sosyo-ekonomik refahını gözler önüne seriyor. Mardin’in tarihi evlerini andıran bitişik nizamdaki taş yapılar, estetik bütünlüğüyle dikkat çekiyor. Evlerin arasına entegre edilen gizli tüneller ve yapılar arası bağlantıyı sağlayan taş köprüler, köyü sıradan bir yerleşim yeri olmanın ötesine taşıyarak savunma odaklı bir mimari şahesere dönüştürüyor.

Geleneksel Mimari Teknikleri İklim Şartlarına Göre Şekilleniyor

Köyün inşasında kullanılan ve 'sal taşı' olarak adlandırılan materyaller, binaların hem dayanıklılığını hem de yalıtım özelliğini belirliyor. Genellikle üç veya dört katlı olarak tasarlanan konutların en alt katı ahır ve ocak başı olarak kullanılıyor. Bu sistem, hayvansal ısının ve ocak ateşinin üst katlara sirayet etmesini sağlayarak kış aylarında doğal bir ısıtma oluşturuyor; kalın taş duvarlar ise yaz mevsiminde iç mekân serinliğini muhafaza ediyor.

Tarihi Doku Koruma Altına Alınarak Gelecek Kuşaklara Aktarılıyor

Geçtiğimiz dönemlerde resmen 'Sit Alanı' ilan edilen Çiğdemli köyünde, zamana ve doğa koşullarına karşı direnç gösteren yapıların korunması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yağışlar ve bakımsızlık sebebiyle deformasyona uğrayan bazı binaların aslına uygun şekilde restore edilmesi planlanıyor. Tarihi bin iki yüz yıla kadar uzandığı tahmin edilen bu bölge, yer altı sığınakları ve özgün sokak dokusuyla kültür turizminin yeni odak noktası olma potansiyeli barındırıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
