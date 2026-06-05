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Zenginlerin Asla Bilemeyeceği, Bir Dönem Birçoğumuzun Hayatının Tam Ortasında Olan Şeyler

etiket Zenginlerin Asla Bilemeyeceği, Bir Dönem Birçoğumuzun Hayatının Tam Ortasında Olan Şeyler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 16:02
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Bir zamanlar, çoğumuz benzer hayatlar yaşıyorduk. Okuldan sonra arkadaşlarımızla top oynuyor, ip atlıyor, bakkaldan dondurma alıyor, eve su içmeye gidip bir de salçalı ekmek gömüyorduk. E tabii 'zengin bunun tadını bilmez' dediğimiz bazı şeyler de vardı. 

Gelin, biraz geçmişe gidip zenginlerin hiçbir zaman anlamayacağı ama çoğunluğun özlemle hatırlayacağı o şeylere bakalım.

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1. Birincilik bu masanın!

1. Birincilik bu masanın!

İstediğiniz yere zar zor götürdüğünüz, hantal, aşırı yer kaplayan o masa. Annelerimiz bir türlü atmaya kıyamadı.

2. Telefon arkasına para sıkıştırmak

2. Telefon arkasına para sıkıştırmak

Bir da bunun havalı olduğunu düşünüyorduk. Gerçi bu sene lipglossları telefonun arkasına yerleştirme akımı çıktı ama olsun :)

3. Döner salıncak

3. Döner salıncak

Zengin bunun tadını ne bilsin?

4. Mandalla atılan para

4. Mandalla atılan para

Hem de 5 lira!

Bu parayla neler neler alırsınız...

5. Efsane perde

5. Efsane perde

Hala bir yerlerde asılı olduğuna eminim.

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6. Milli çamaşır kurutma makinesi

6. Milli çamaşır kurutma makinesi

O zamanlar kurutucu mu vardı, hey yavrum hey!

7. Bisküvili tatlı

7. Bisküvili tatlı

Şimdilerde 'fakir pastası' denen bu lezzet, herkesin en sevdiği tatlıydı.

8. Milli battaniye

8. Milli battaniye

Uyumamanız mümkün değil.

9. Salça ekmek

9. Salça ekmek

E tabii salça ekmek olmazsa olmaz :)

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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