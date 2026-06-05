Zenginlerin Asla Bilemeyeceği, Bir Dönem Birçoğumuzun Hayatının Tam Ortasında Olan Şeyler

Bir zamanlar, çoğumuz benzer hayatlar yaşıyorduk. Okuldan sonra arkadaşlarımızla top oynuyor, ip atlıyor, bakkaldan dondurma alıyor, eve su içmeye gidip bir de salçalı ekmek gömüyorduk. E tabii 'zengin bunun tadını bilmez' dediğimiz bazı şeyler de vardı.

Gelin, biraz geçmişe gidip zenginlerin hiçbir zaman anlamayacağı ama çoğunluğun özlemle hatırlayacağı o şeylere bakalım.