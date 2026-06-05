Zenginlerin Asla Bilemeyeceği, Bir Dönem Birçoğumuzun Hayatının Tam Ortasında Olan Şeyler
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Bir zamanlar, çoğumuz benzer hayatlar yaşıyorduk. Okuldan sonra arkadaşlarımızla top oynuyor, ip atlıyor, bakkaldan dondurma alıyor, eve su içmeye gidip bir de salçalı ekmek gömüyorduk. E tabii 'zengin bunun tadını bilmez' dediğimiz bazı şeyler de vardı.
Gelin, biraz geçmişe gidip zenginlerin hiçbir zaman anlamayacağı ama çoğunluğun özlemle hatırlayacağı o şeylere bakalım.
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1. Birincilik bu masanın!
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2. Telefon arkasına para sıkıştırmak
3. Döner salıncak
4. Mandalla atılan para
5. Efsane perde
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6. Milli çamaşır kurutma makinesi
7. Bisküvili tatlı
8. Milli battaniye
9. Salça ekmek
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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