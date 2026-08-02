Düğün Çıkışı Yeni Evlenen Abisi ve Yengesinin Evine 'Baskın' Yapan Kadının Paylaşımı Tepki Çekti

Düğün süreci hem aile için hem de gelin ve damat için oldukça yorucu olabiliyor. Düğün bittiğinde çift günün yorgunluğunu geride bırakıp kendi evlerinin huzurlu ortamında baş başa kalabilmeyi ister haliyle. Ancak bazı aile bağları ve samimiyetin dozu o kadar yüksektir ki, gelin ile damadın bu hayali anında 'tatlı' bir sürprizle bölünebilir.

Bir kadın, düğünün hemen ardından yeni evlenen abisi ve yengesinin evine yaptıkları baskını paylaştı. Yapılan bu garip eylem, sosyal medyada tepki çekti.

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