Düğün Çıkışı Yeni Evlenen Abisi ve Yengesinin Evine 'Baskın' Yapan Kadının Paylaşımı Tepki Çekti

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Düğün süreci hem aile için hem de gelin ve damat için oldukça yorucu olabiliyor. Düğün bittiğinde çift günün yorgunluğunu geride bırakıp kendi evlerinin huzurlu ortamında baş başa kalabilmeyi ister haliyle. Ancak bazı aile bağları ve samimiyetin dozu o kadar yüksektir ki, gelin ile damadın bu hayali anında 'tatlı' bir sürprizle bölünebilir.
Bir kadın, düğünün hemen ardından yeni evlenen abisi ve yengesinin evine yaptıkları baskını paylaştı. Yapılan bu garip eylem, sosyal medyada tepki çekti.
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"Bu nasıl bir düşüncesizlik!"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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