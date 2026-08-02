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Düğün Çıkışı Yeni Evlenen Abisi ve Yengesinin Evine 'Baskın' Yapan Kadının Paylaşımı Tepki Çekti

Düğün Çıkışı Yeni Evlenen Abisi ve Yengesinin Evine 'Baskın' Yapan Kadının Paylaşımı Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 15:25

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Düğün süreci hem aile için hem de gelin ve damat için oldukça yorucu olabiliyor. Düğün bittiğinde çift günün yorgunluğunu geride bırakıp kendi evlerinin huzurlu ortamında baş başa kalabilmeyi ister haliyle. Ancak bazı aile bağları ve samimiyetin dozu o kadar yüksektir ki, gelin ile damadın bu hayali anında 'tatlı' bir sürprizle bölünebilir. 

Bir kadın, düğünün hemen ardından yeni evlenen abisi ve yengesinin evine yaptıkları baskını paylaştı. Yapılan bu garip eylem, sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbTDW0Ookwq/
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"Bu nasıl bir düşüncesizlik!"

"Bu nasıl bir düşüncesizlik!"

Düğün töreninin hemen ardından çiçeği burnunda evli abisinin ve yengesinin evine bodoslama baskın düzenleyen kadının o anları kayda alıp paylaşması izleyenleri çileden çıkardı. Kadının tepkileri ve sergilediği tavırlar, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı.

Gelin ve damat tam da yalnız kalmayı beklerken yapılan bu baskın, aile ilişkilerinde saygı ve mahremiyet sınırlarının ne kadar hiçe sayılabileceğini gösterdi. Düğün gecesi gibi en özel anlarında çiftin evine dalarak rahatsızlık veren kardeş, sosyal medyada eğlenceli bir video çekme derdindeyken adeta linç iklimi yarattı. İzleyenlerin tamamı 'Bu nasıl bir düşüncesizlik', 'Hangi cürretle düğün gecesi insanların evine baskın yapıyorsunuz?' diyerek tepkisini dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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