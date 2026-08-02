Bir Diyetisyen Bilimsel Makalelerin Analizini Paylaştı: Kahvaltı Yapılmalı mı Gereksiz mi?

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Kahvaltı, özellikle bizim milletimiz için vazgeçilmez bir öğün. Ancak son yıllarda popülerleşen aralıklı oruç ve öğün atlama akımları, 'Sabah ilk iş yemek yemek gerçekten gerekli mi?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Kimileri sabah kahvaltısını günün en önemli öğünü ilan ederken, kimileri de öğleni beklemenin metabolizmayı canlandırdığını savunuyor. Peki, araştırmalar ne diyor?
Diyetisyen Beste Tulup, kahvaltı alışkanlıklarının metabolizma ve genel sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen 66 yeni makaleyi analiz etti ve sonuçları paylaştı. Sonuç kahvaltının önemini gözler önüne serdi.
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Analiz sonucuna göre: Kahvaltınızı kesinlikle yapın!
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Peki siz kahvaltısız yapamayanlardan mısınız yoksa gereksiz bulanlardan mı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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