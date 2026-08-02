Bir Diyetisyen Bilimsel Makalelerin Analizini Paylaştı: Kahvaltı Yapılmalı mı Gereksiz mi?

Kahvaltı, özellikle bizim milletimiz için vazgeçilmez bir öğün. Ancak son yıllarda popülerleşen aralıklı oruç ve öğün atlama akımları, 'Sabah ilk iş yemek yemek gerçekten gerekli mi?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Kimileri sabah kahvaltısını günün en önemli öğünü ilan ederken, kimileri de öğleni beklemenin metabolizmayı canlandırdığını savunuyor. Peki, araştırmalar ne diyor?

Diyetisyen Beste Tulup, kahvaltı alışkanlıklarının metabolizma ve genel sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen 66 yeni makaleyi analiz etti ve sonuçları paylaştı. Sonuç kahvaltının önemini gözler önüne serdi.