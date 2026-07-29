Türk Gezgin'e Rusya'dan Kuzey Kutbu'na Uzanan Yolculuğunda Dev Kutup Ayısı Sürprizi

Okyanuslar ve kutup bölgeleri, insanoğlunun her zaman en çok merak ettiği ve keşfetmek istediği noktaların başında geliyor. Sıfırın altındaki dondurucu soğuklar, sonsuz buz denizleri ve bu zorlu coğrafyanın gerçek sahipleri özellikle gezginleri oldukça heyecanlandırıyor. Bembeyaz buz kütlelerinin arasında yaşam mücadelesi veren canlıları kendi doğal ortamlarında görmek ise oldukça nadir ve özel bir deneyim elbette.
İçerik üreticisi Yusufcan Karakoç, Kuzey Kutbu yolculuğu sırasında bir kutup ayısıyla karşılaştığı heyecan dolu anları paylaştı. Rusya'nın Murmansk şehrinden nükleer buz kırıcı gemiyle yola çıkan gezginin, dünyanın en kuzey noktasında kaydettiği görüntüler izleyenleri büyüledi.
Bir gezginin başına gelebilecek en nadir olaylardan biri!
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