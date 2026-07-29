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Türk Gezgin'e Rusya'dan Kuzey Kutbu'na Uzanan Yolculuğunda Dev Kutup Ayısı Sürprizi

Türk Gezgin'e Rusya'dan Kuzey Kutbu'na Uzanan Yolculuğunda Dev Kutup Ayısı Sürprizi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 11:57

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Okyanuslar ve kutup bölgeleri, insanoğlunun her zaman en çok merak ettiği ve keşfetmek istediği noktaların başında geliyor. Sıfırın altındaki dondurucu soğuklar, sonsuz buz denizleri ve bu zorlu coğrafyanın gerçek sahipleri özellikle gezginleri oldukça heyecanlandırıyor. Bembeyaz buz kütlelerinin arasında yaşam mücadelesi veren canlıları kendi doğal ortamlarında görmek ise oldukça nadir ve özel bir deneyim elbette.

İçerik üreticisi Yusufcan Karakoç, Kuzey Kutbu yolculuğu sırasında bir kutup ayısıyla karşılaştığı heyecan dolu anları paylaştı. Rusya'nın Murmansk şehrinden nükleer buz kırıcı gemiyle yola çıkan gezginin, dünyanın en kuzey noktasında kaydettiği görüntüler izleyenleri büyüledi.

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Bir gezginin başına gelebilecek en nadir olaylardan biri!

Bir gezginin başına gelebilecek en nadir olaylardan biri!

Kuzey Kutup noktasında bir kutup ayısıyla karşılaşmak oldukça nadirdir. Çünkü ayıların ana besin kaynağı olan foklar kıyı kesimlerinde ve kıta sahanlığındaki ince buz alanlarında yaşar, Kuzey Kutbu'nun derin ve biyolojik açıdan verimsiz açık deniz buzlarında ise av imkanı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kutup ayıları zaman zaman buzlardan sürüklenerek ya da nadir arayışlarla bu kadar yüksek enlemlere çıksalar da, nükleer buz kırıcı gemileriyle yapılan Kuzey Kutbu seferlerinde bir kutup ayısı görmek seyahat edenler için büyük bir şans ve istisnai bir durumdur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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