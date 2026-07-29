Türk Gezgin'e Rusya'dan Kuzey Kutbu'na Uzanan Yolculuğunda Dev Kutup Ayısı Sürprizi

Kuzey Kutup noktasında bir kutup ayısıyla karşılaşmak oldukça nadirdir. Çünkü ayıların ana besin kaynağı olan foklar kıyı kesimlerinde ve kıta sahanlığındaki ince buz alanlarında yaşar, Kuzey Kutbu'nun derin ve biyolojik açıdan verimsiz açık deniz buzlarında ise av imkanı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle kutup ayıları zaman zaman buzlardan sürüklenerek ya da nadir arayışlarla bu kadar yüksek enlemlere çıksalar da, nükleer buz kırıcı gemileriyle yapılan Kuzey Kutbu seferlerinde bir kutup ayısı görmek seyahat edenler için büyük bir şans ve istisnai bir durumdur.