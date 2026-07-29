Gece Arabayla Turlarken Arka Planda Akıp Gidecek Dr. Dre Ritimleri
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Gecenin bir yarısı olmuş, yollar boşalmış, kafanda binbir tane düşünce... Şöyle camı hafifçe aralayıp şehri turlamaktan daha iyi ne gelebilir ki? Tabii ki bu turlamalara eşlik edecek, seni adeta Los Angeles sokaklarında lowrider bir araç süzüyormuş gibi hissettirecek o ağır, kararlı ve hipnotize edici ritimler!
Eğer sen de 'Müzik olmadan o yolun tadı çıkmaz' diyorsan; bası köklemeye, kafayı hafifçe öne arkaya sallamaya ve Dr. Dre’nin o zamansız dünyasına giriş yapmaya hazırsan listeye alalım seni!
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Still D.R.E.
The Next Episode
Forgot About Dre
The Chronic
Nuthin' But A "G" Thang
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California Love
Deep Cover
Kush
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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