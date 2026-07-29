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Gece Arabayla Turlarken Arka Planda Akıp Gidecek Dr. Dre Ritimleri

etiket Gece Arabayla Turlarken Arka Planda Akıp Gidecek Dr. Dre Ritimleri

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 21:01
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Gecenin bir yarısı olmuş, yollar boşalmış, kafanda binbir tane düşünce... Şöyle camı hafifçe aralayıp şehri turlamaktan daha iyi ne gelebilir ki? Tabii ki bu turlamalara eşlik edecek, seni adeta Los Angeles sokaklarında lowrider bir araç süzüyormuş gibi hissettirecek o ağır, kararlı ve hipnotize edici ritimler!

Eğer sen de 'Müzik olmadan o yolun tadı çıkmaz' diyorsan; bası köklemeye, kafayı hafifçe öne arkaya sallamaya ve Dr. Dre’nin o zamansız dünyasına giriş yapmaya hazırsan listeye alalım seni!

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Still D.R.E.

Listeye tabii ki hip-hop tarihinin en ikonik piyano rifiyle başlıyoruz. Gece o ilk vitesi attığında arka planda bu çalıyorsa, kırmızı ışıkta yanına duran araca istemsizce o ağır 'Snoop Dogg selamı'nı verirsin. Şehir arkanda akıp giderken ritme teslim olmamak imkansız.

The Next Episode

Gecenin durağanlığını biraz hareketlendirmek istiyorsan Dre ve ekibi yardıma yetişiyor. Nate Dogg'ın o efsanevi kapanışı yapacağı ana kadar yoldaki her şerit çizgisi sana bir müzik klibindeymişsin gibi gelecek.

Forgot About Dre

Dre’nin o tok bas vuruşları ve Eminem’in hızlı akan verse’leri birleşince, arabanın içi bir anda 2000'lerin başındaki o asi ve cool atmosfere bürünüyor. Hız limitlerine dikkat ederek ritme ayak uyduruyoruz!

The Chronic

Dr. Dre’nin prodüktör koltuğunda harikalar yarattığı o saf G-Funk basları... Araba sanki asfaltta gitmiyor da bulutların üzerinde süzülüyor hissi verir.

Nuthin' But A "G" Thang

Eğer bindiğin araba ne olursa olsun sana 92 model bir hidrolikli lowrider hissiyatı versin istiyorsan, aradığın ilaç bu. Dre ve Snoop'un gençlik enerjisi, gecenin karanlığında direksiyonu daha bir keyifle kavramanı sağlayacak.

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California Love

Ritim Dre'nin ellerinden çıkınca, şarkı da hip-hop'ın milli marşı olunca gece sürüşünün zirve noktası kaçınılmaz oluyor. Baslar her vurduğunda arabanın dikiz aynasının titrediğini hissetmek bu işin şanından.

Deep Cover

Listenin en 'geceye yakışan' işlerinden biri. O karanlık, tekinsiz ve bir o kadar da karizmatik ritim, özellikle tünel geçişlerinde arabanın akustiğiyle birleşince seni bambaşka bir filmin başrolü yapacak.

Kush

Biraz daha yakın döneme geliyoruz. Akon'un nakaratı fona yerleşirken, Dre'nin o milimetrik bas vuruşları gece yolculuğunun temposunu asla düşürmüyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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