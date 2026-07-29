Gece Arabayla Turlarken Arka Planda Akıp Gidecek Dr. Dre Ritimleri

Gecenin bir yarısı olmuş, yollar boşalmış, kafanda binbir tane düşünce... Şöyle camı hafifçe aralayıp şehri turlamaktan daha iyi ne gelebilir ki? Tabii ki bu turlamalara eşlik edecek, seni adeta Los Angeles sokaklarında lowrider bir araç süzüyormuş gibi hissettirecek o ağır, kararlı ve hipnotize edici ritimler!

Eğer sen de 'Müzik olmadan o yolun tadı çıkmaz' diyorsan; bası köklemeye, kafayı hafifçe öne arkaya sallamaya ve Dr. Dre’nin o zamansız dünyasına giriş yapmaya hazırsan listeye alalım seni!