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Eren Kaşıkçı’nın Instagram’da Kızıyla Olan Son Paylaşımı Yürek Burktu

Eren Kaşıkçı’nın Instagram’da Kızıyla Olan Son Paylaşımı Yürek Burktu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 21:00
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Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. Ünlü şefin kızı Maya’nın fotoğrafını paylaşarak yazdığı kısa not, ölüm haberinin ardından sevenlerinin yüreğini burktu.

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"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos’taki evinde ölü bulundu.

"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos’taki evinde ölü bulundu.

Kaşıkçı’ya ulaşamayan ailesinin durumu bildirmesi üzerine eve giden ekipler, ünlü şefin hayatını kaybettiğini belirledi.

MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda şampiyon olan Kaşıkçı’nın ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından açıklanması bekleniyor.

Eren kaşıkçı’nın kızıyla son paylaşımı yürek burktu. Kızı Maya’nın fotoğrafına "Mayam" notunu yazmıştı.

Eren kaşıkçı’nın kızıyla son paylaşımı yürek burktu. Kızı Maya’nın fotoğrafına "Mayam" notunu yazmıştı.

Bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, 21 Haziran 2026 tarihinde Instagram hesabından kızı Maya’nın fotoğrafını paylaşmıştı. Kaşıkçı, kızına ait kareye yalnızca 'Mayam' notunu ve kalp gözlü gülümseme emojisini eklemişti.

Kaşıkçı’nın kızıyla ilgili son Instagram paylaşımı, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Baba ile kızı arasındaki bağı yansıtan kısa not, ünlü şefin sevenlerini duygulandırdı.

İşte son paylaşımından bazıları:

İşte son paylaşımından bazıları:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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