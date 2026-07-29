Eren Kaşıkçı’nın Instagram’da Kızıyla Olan Son Paylaşımı Yürek Burktu
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Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. Ünlü şefin kızı Maya’nın fotoğrafını paylaşarak yazdığı kısa not, ölüm haberinin ardından sevenlerinin yüreğini burktu.
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"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos’taki evinde ölü bulundu.
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Eren kaşıkçı’nın kızıyla son paylaşımı yürek burktu. Kızı Maya’nın fotoğrafına "Mayam" notunu yazmıştı.
İşte son paylaşımından bazıları:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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