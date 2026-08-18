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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 22 - 23 Ağustos Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 22 - 23 Ağustos Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 22:34
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 22 - 23 Ağustos'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Mabel Matiz

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Türk pop müziğine yön veren özgün tarzı ve yenilikçi stiliyle tanınan Mabel Matiz, synth-pop ritimlerini Anadolu melodileriyle birleştirdiği repertuarıyla Harbiye sahnesinde yer almaktadır. Sanatçı, görsel şovlarla desteklenen bu açık hava konserinde en sevilen hit parçalarını coşkulu bir kalabalık eşliğinde seslendirecektir.

Merve Özbey

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, Sarıyer

  • Konser Saati: 23 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Güçlü vokal tekniği ve arabesk-pop türündeki sevilen şarkılarıyla tanınan Merve Özbey, geniş orkestrası eşliğinde Paribu Vadi sahnelerinde müzikseverlerle buluşmaktadır. Sanatçı, yüksek tempolu dans parçalarının yanı sıra duygu yüklü hüzünlü eserleriyle izleyenlere unutulmaz bir açık hava gecesi sunacaktır.

Ersay Üner

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus İstanbul, Beşiktaş

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Türk pop müziğinin önde gelen besteci ve yorumcularından Ersay Üner, Boğaz manzarasının büyüleyici atmosferinde dinleyicilerine özel bir müzik ziyafeti çekmektedir. Kendi solo hit albümlerinin yanı sıra diğer popüler sanatçılara kazandırdığı unutulmaz eserleri de seslendirecek olan sanatçı son derece dinamik bir sahne performansı sergileyecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Lvbel C5

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 20:00

  • Açıklama: Türkçe rap ve drill müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Lvbel C5, tempolu ritimleri ve akılda kalıcı sözleriyle genç dinleyicileri coşturmaktadır. Dijital platformlarda liste başı olan hit şarkılarını canlı olarak sergileyecek olan sanatçı, açık hava mekanında yüksek bir enerjik atmosfer yaratacaktır.

13 Killoki

  • Konser Yeri: Aqua Florya Hayal Kahvesi, Bakırköy

  • Konser Saati: 23 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Yeni nesil trap ve alternatif rap kültürünün dikkat çeken temsilcilerinden 13 Killoki, karanlık altyapıları ve sert anlatım tarzıyla Florya'da sahne almaktadır. Kentin rap tutkunlarına seslenecek olan genç sanatçı, özgün tarzını yansıtan dinamik parçalarıyla sahne enerjisini zirveye taşımaktadır.

Furkandes

  • Konser Yeri: Corner Kadıköy, Kadıköy

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 19:00

  • Açıklama: Yeraltı hip-hop topluluğunun yetenekli isimlerinden Furkandes, samimi sözleri ve ritmik altyapılarıyla Kadıköy'de dinleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Erken saatlerde başlayacak olan bu etkinlikte sanatçı, alternatif hip-hop severlere tempolu ve akıcı bir set sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Jack White, Wet Leg ve The Kills – Babylon Soundgarden 2. Gün

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, Maslak / Sarıyer

  • Konser Saati: 23 Ağustos 2026, 15:00 (Kapı Açılışı) / 16:00

  • Açıklama: Garaj rock ve alternatif rock sahnesinin dünyaca ünlü temsilcisi Jack White, Wet Leg ve The Kills gruplarıyla birlikte festivalin ikinci gününde ana sahnede müzikseverlerle buluşmaktadır. Yüksek tempolu performanslarıyla tanınan bu isimler, ham ve güçlü gitar riff'leriyle İstanbul'un açık hava müzik atmosferine damga vurmayı hedeflemektedir.

7PF2P 'Pink Floyd Tribute'

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Beyoğlu

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:30

  • Açıklama: Progressive rock tarihinin efsanevi topluluğu Pink Floyd'un kült eserlerini canlı olarak icra eden 7PF2P, dinleyicilere senfonik bir rock deneyimi vaat etmektedir. Grubun kapsamlı repertuarı, Pink Floyd'un konsept albümlerinden seçilen ikonik parçalarla dinleyicileri derin bir psikedelik yolculuğa çıkarmaktadır.

Objektif

  • Konser Yeri: The Wall Saloon & Performance, Kadıköy

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:30

  • Açıklama: Türk hard rock müziğinin en köklü ve protest ekiplerinden Objektif, yılların birikimini yansıtan sert riff'lerini Kadıköy sahnesine taşımaktadır. Grup, toplumsal eleştiriler içeren klasikleşmiş şarkılarını enerjik bir performansla kemik dinleyici kitlesine sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Bir Opera Gecesi – Dilara Ataibiş, Kaan Mert Özbelen ve Gizem Dalkılıç

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı, Fatih

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 20:00

  • Açıklama: Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın büyüleyici atmosferinde düzenlenen bu konser, klasikleşmiş opera eserlerini ve aryaları seçkin bir vokal icrasıyla sanatseverlere sunmaktadır. Solistler Dilara Ataibiş, Kaan Mert Özbelen ve Gizem Dalkılıç, bin altı yüz yıllık sarnıcın eşsiz akustiğinde dinleyicilere unutulmaz bir klasik müzik gecesi yaşatmaktadır.

Opera Başyapıtları – Berk Dalkılıç ve Gizem Dalkılıç

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı, Fatih

  • Konser Saati: 23 Ağustos 2026, 20:00

  • Açıklama: Klasik müzik tarihinin önde gelen opera başyapıtlarından seçilen aryalar, tarihi mekanın gizemli ve görkemli atmosferinde yeniden hayat bulmaktadır. Tenor Berk Dalkılıç ile soprano Gizem Dalkılıç'ın etkileyici düetleri ve solo performansları, dinleyicilere zarafet dolu bir estetik deneyim vadetmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Islandman, Tomora ve Vendredi Sur Mer – Babylon Soundgarden 1. Gün

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, Maslak / Sarıyer

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 15:00 (Kapı Açılışı) / 16:00

  • Açıklama: Anadolu psikedelisini kozmik elektronik beat'lerle harmanlayan Islandman ve Fransız synth-pop / elektronik projesi Vendredi Sur Mer festivalin ilk gününde ritmi yükseltmektedir. Elektronik müziğin farklı renklerini açık havada buluşturan bu isimler, dinleyicilere kesintisiz bir dans ve eğlence deneyimi sunmaktadır.

Granul ve Vicotüco – Babylon Soundgarden 2. Gün

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, Maslak / Sarıyer

  • Konser Saati: 23 Ağustos 2026, 15:00 (Kapı Açılışı)

  • Açıklama: Deneysel ve avangart elektronik müzik dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinen Granul ile Vicotüco, festivalin ikinci gününde tempolu DJ setleriyle sahne almaktadır. Minimalist ritimler ve modern endüstriyel elektronik ses dokularıyla hazırlanan setler, elektronik müzik tutkunlarını büyülemeye adaydır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Emre Fel

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, Sarıyer

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Anadolu rock geleneklerini modern alternatif pop anlayışıyla sentezleyen Emre Fel, yeni neslin en dikkat çeken ozan-şarkıcılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sanatçı, retrospektif şarkı sözleri ve güçlü sahne performansıyla açık havada duygusal ve coşkulu bir atmosfer yaratacaktır.

Cem Adrian

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina, Kartal

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Beş oktavlık geniş vokal aralığı ve benzersiz ses tonuyla tanınan Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği hüzünlü şarkılarını sahneye taşımaktadır. Sanatçı, özgün düzenlemeleri ve büyüleyici sahne karizmasıyla dinleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkarmaktadır.

Bağzıları

  • Konser Yeri: Muaf Kadıköy, Kadıköy

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:30

  • Açıklama: Yerli alternatif ve indie müzik sahnesinin sevilen gruplarından Bağzıları, kent yaşamının getirdiği duygusal karmaşayı samimi şarkı sözleriyle ifade etmektedir. Kadıköy'ün samimi kulüp atmosferinde dinleyicilerle buluşan ekip, akustik ve elektrik enstrümanların uyumuyla etkileyici bir set sunmaktadır.

Sufle

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus İstanbul, Beşiktaş

  • Konser Saati: 23 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Alternatif pop-rock kulvarında dikkat çeken Sufle, enerjik melodileri ve özgün vokal yorumuyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Boğaz kenarındaki açık hava atmosferinde sahne alacak olan grup, sevilen hit parçaları ve dinamik sahne şovlarıyla keyifli bir akşam vaat etmektedir.

Rıza ile Akustik Bir Cumartesi Gecesi

  • Konser Yeri: Sanat Performance, Beyoğlu

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 20:30

  • Açıklama: Türkçe pop ve alternatif rock müziğin hafızalara kazınmış zamansız eserlerini akustik tınılarla yeniden yorumlayan Rıza, dinleyicilere interaktif bir müzik ziyafeti sunmaktadır. Sanatçının güçlü vokal yorumu ve samimi sahne iletişimi, hafta sonunu nostaljik şarkılarla geçirmek isteyenler için ideal bir buluşma noktası oluşturmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Erdem Özkan Quintet

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club, Beyoğlu

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:30

  • Açıklama: Vokalde Erdem Özkan liderliğindeki beşli grup, klasikleşmiş caz standartlarını usta işi enstrümantal düzenlemelerle canlı olarak yorumlamaktadır. İstanbul caz sahnesinin simge mekanında sahne alan ekip, cazseverlere büyüleyici ve yüksek nitelikli bir akustik akşam yaşatmaktadır.

Istanbul West Side Collective – Babylon Soundgarden

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, Maslak / Sarıyer

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 16:00

  • Açıklama: Genç ve yetenekli caz müzisyenlerini bir araya getiren Istanbul West Side Collective, modern caz, funk ve neo-soul ögelerini harmanlayan çok sesli bir yapıya sahiptir. Festival açılışında doğayla iç içe bir mekanda yer alacak olan kolektif, improvizasyona dayalı performansıyla dinleyicilere ferah bir müzikal seçki sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Selda Bağcan

  • Konser Yeri: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro, Büyükçekmece

  • Konser Saati: 22 Ağustos 2026, 21:00

  • Açıklama: Türk halk müziğinin ve Anadolu protest müziğinin dünya çapında tanınan efsanevi ismi Selda Bağcan, zamansız türküleri ve güçlü sesiyle amfi tiyatroda sahne almaktadır. Anadolu geleneksel motiflerini özgün yorumuyla birleştiren usta sanatçı, izleyicilerine toplumsal hafızayı tazeleyen unutulmaz bir konser sunacaktır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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