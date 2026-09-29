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Minik Sporcuların Jiu-Jitsu Antrenmanından Önceki ve Sonraki Halleri Paylaşıldı

Minik Sporcuların Jiu-Jitsu Antrenmanından Önceki ve Sonraki Halleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.09.2026 - 23:16
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Sporla erken yaşta tanışmak çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Özellikle disiplin, odaklanma ve özgüven gerektiren dövüş sanatları, çocukların enerjilerini doğru alana yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Jiu-jitsu da son yıllarda minikler arasında popülerliği hızla artan branşlardan biri haline geldi. 

Küçük yaşta jiu-jitsu salonunun yolunu tutan minik sporcuların antrenman öncesi ve antrenman sonrası halleri paylaşıldı. Çocukların ellerindeki küçük mikrofonla 'Jiu-jitsu öncesi saçım' ve 'Jiu-jitsu sonrası saçım' diyerek verdikleri pozlar izleyenleri hem gülümsetti hem de miniklerin gösterdiği çabayı ortaya koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdITV_...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Videodan sonra herkesin aklına tek bir soru geldi: Jiu-jitsu çocuklar için fazla ağır değil mi?

Jiu-jitsu, çocukların sadece fiziksel güç kazanmasını sağlayan bir spor değil. Minder üzerine çıkan minikler, karmaşık gibi görünen teknikleri öğrenirken harika bir problem çözme becerisi geliştiriyor. Vücut koordinasyonunu, dengesini ve esnekliğini artıran bu branş, aynı zamanda çocuklara rakibe ve antrenöre saygı duymayı aşılıyor.

Antrenman sırasındaki yoğun efor, çocukların gün boyu biriken enerjilerini en sağlıklı şekilde dışa vurmalarını sağlıyor. Videodaki miniklerin antrenman sonrasında dağılan saçları ve terli ama mutlu yüz ifadeleri de bu yoğun temponun ve eğlencenin en tatlı kanıtı. Spor yaparken özgürce hareket eden, terleyen ve çabalayan çocuklar, hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de ekran süresinden uzaklaşıp aktif bir yaşam tarzını benimsemiş oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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