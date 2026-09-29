Minik Sporcuların Jiu-Jitsu Antrenmanından Önceki ve Sonraki Halleri Paylaşıldı

Sporla erken yaşta tanışmak çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Özellikle disiplin, odaklanma ve özgüven gerektiren dövüş sanatları, çocukların enerjilerini doğru alana yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Jiu-jitsu da son yıllarda minikler arasında popülerliği hızla artan branşlardan biri haline geldi.

Küçük yaşta jiu-jitsu salonunun yolunu tutan minik sporcuların antrenman öncesi ve antrenman sonrası halleri paylaşıldı. Çocukların ellerindeki küçük mikrofonla 'Jiu-jitsu öncesi saçım' ve 'Jiu-jitsu sonrası saçım' diyerek verdikleri pozlar izleyenleri hem gülümsetti hem de miniklerin gösterdiği çabayı ortaya koydu.