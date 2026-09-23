Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Denize Atılan Bira Şişesinin İçindeki Yavru Ahtapotu Özgürlüğüne Kavuşturdu

Sahillerde bırakılan cam ve plastik şişeler, çoğu zaman fark edilmeden küçük deniz canlıları için ölüm tuzağına dönüşüyor. İçine giren yavru balıklar ya da küçük canlılar dışarı çıkamayınca kısa sürede telef oluyor. Hatta bazı deniz canlıları bu cisimleri yemeye çalışıyor ve bu da deniz ekosistemine ciddi şekilde zarar veriyor.
Ölüdeniz yakınındaki Yörük Ali Koyu'nda tatilini geçiren realtorbuketflorida isimli kullanıcının paylaştığı görüntüler, bu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Denizde bulduğu bir bira şişesinin içinde yavru bir ahtapot olduğunu fark eden kullanıcı şişeyi kırıp hayvanı özgürlüğüne kavuşturdu. 'O küçücük canlıyı özgürlüğüne kavuşturmanın mutluluğunu anlatmak imkansız' notuyla paylaşılan video hem beğeni topladı hem de sorumsuzluk karşısında öfkelendirdi.
Denize atılan bir şişe kaç canlının sonunu getirebilir?
Görüntülerin ardından akla gelen ilk soru, denize bırakılan tek bir şişenin gerçekte ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğu oldu. Uzmanların uzun süredir dile getirdiği bir gerçek var; dar ağızlı bir şişe, içine giren küçük bir balık veya yengeç için çoğu zaman geri dönüşü olmayan bir tuzağa dönüşüyor. Canlı içeri kolayca girebiliyor ama dar boğazdan çıkış yolunu bulamıyor. Su akımıyla birlikte sürüklenen şişe de zamanla dibe çöküyor ve içindeki canlıyla birlikte kayboluyor.
İşin can sıkıcı tarafı, bu tuzağın yıllarca aktif kalabilmesi. Cam, doğada pratik olarak hiç çözünmüyor. Denizin dibinde yüzlerce, hatta binlerce yıl bozulmadan kalabiliyor. Bu süre boyunca da tek bir şişe, art arda farklı canlılar için aynı tehlikeyi tekrar tekrar oluşturabiliyor. Plastik şişeler ise daha da yaygın bir sorun: hem daha çok sayıda atılıyor hem de parçalanıp mikroplastiğe dönüşürek besin zincirine karışıyor. Paylaşımı yapan kullanıcı da 'Denizlere, ormanlara atmayın şişeleri, çöpleri' çağrısında bulundu. Yörük Ali Koyu gibi hala görece bakir kalabilmiş koylarda bile bu tür bir görüntüyle karşılaşılması, sorunun sanılandan daha yaygın olduğunu gösteriyor. Denize atılan her şişe, biri için hayatta kalma mücadelesi anlamına gelebiliyor.
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