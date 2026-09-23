Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Denize Atılan Bira Şişesinin İçindeki Yavru Ahtapotu Özgürlüğüne Kavuşturdu

Sahillerde bırakılan cam ve plastik şişeler, çoğu zaman fark edilmeden küçük deniz canlıları için ölüm tuzağına dönüşüyor. İçine giren yavru balıklar ya da küçük canlılar dışarı çıkamayınca kısa sürede telef oluyor. Hatta bazı deniz canlıları bu cisimleri yemeye çalışıyor ve bu da deniz ekosistemine ciddi şekilde zarar veriyor.

Ölüdeniz yakınındaki Yörük Ali Koyu'nda tatilini geçiren realtorbuketflorida isimli kullanıcının paylaştığı görüntüler, bu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Denizde bulduğu bir bira şişesinin içinde yavru bir ahtapot olduğunu fark eden kullanıcı şişeyi kırıp hayvanı özgürlüğüne kavuşturdu. 'O küçücük canlıyı özgürlüğüne kavuşturmanın mutluluğunu anlatmak imkansız' notuyla paylaşılan video hem beğeni topladı hem de sorumsuzluk karşısında öfkelendirdi.

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