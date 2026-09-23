2 Yaşında Snookera Başladı: 3 Yaşına Girmeden 2 Guinness Rekoruna İmza Attı

Jude'un ikinci rekoru ise pool masasında geldi. Boyu tam boy masaya yetişmediği için tabure kullanarak oynayan Jude, 2 yaş 302 günlükken bank shot yaptı.

Bank shot, hedef topun bir veya daha fazla banda çarptıktan sonra cebe girmesiyle yapılan bir vuruş. Jude, bu hareketi başarıyla tamamlayarak pool'da bank shot yapan en genç kişi oldu.

Yani Jude, ikinci dünya rekorunu kırdığında henüz 3 yaşında bile değildi.