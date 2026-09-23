2 Yaşında Snookera Başladı: 3 Yaşına Girmeden 2 Guinness Rekoruna İmza Attı
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İngiltere'den iki buçuk yaşındaki Jude Owens, babasının aldığı mini masayla snooker oynamaya başladı. Jude, kısa sürede kendini geliştirerek 3 yaşına basmadan iki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na imza attı. Babası Luke Owens, oğlunun başarısını 'Muhtemelen bir zirve anı' sözleriyle anlattı.
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Babasının Aldığı Mini Masada Snookera Başladı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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