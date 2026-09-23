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2 Yaşında Snookera Başladı: 3 Yaşına Girmeden 2 Guinness Rekoruna İmza Attı

2 Yaşında Snookera Başladı: 3 Yaşına Girmeden 2 Guinness Rekoruna İmza Attı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 09:56
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İngiltere'den iki buçuk yaşındaki Jude Owens, babasının aldığı mini masayla snooker oynamaya başladı. Jude, kısa sürede kendini geliştirerek 3 yaşına basmadan iki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na imza attı. Babası Luke Owens, oğlunun başarısını 'Muhtemelen bir zirve anı' sözleriyle anlattı.

İşte detaylar!

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Babasının Aldığı Mini Masada Snookera Başladı

Babasının Aldığı Mini Masada Snookera Başladı

Jude'un snooker macerası evde başladı. Babası Luke Owens, oğluna mini bir snooker masası aldı ve Jude daha 2 yaşındayken isteka tutmaya başladı.

Küçük çocuk kısa sürede masaya alıştı ve saatlerce pratik yapmaya başladı. Mini masada başlayan bu merak, kısa süre içinde Jude'u Guinness Dünya Rekorları'na kadar götürdü.

2 Yaş 261 Günlükken Snooker'da Rekor Kırdı

2 Yaş 261 Günlükken Snooker'da Rekor Kırdı

Jude, 1 Eylül 2025'te henüz 2 yaş 261 günlükken snooker'da double pot yapan en genç kişi oldu.

Double pot, tek vuruşta iki topu farklı ceplere göndermek anlamına geliyor. Jude'un yaptığı bu vuruş Guinness World Records tarafından resmi olarak kayda geçirildi.

Boyu Masaya Yetmedi, Tabureye Çıkıp Dünya Rekoru Kırdı

Boyu Masaya Yetmedi, Tabureye Çıkıp Dünya Rekoru Kırdı

Jude'un ikinci rekoru ise pool masasında geldi. Boyu tam boy masaya yetişmediği için tabure kullanarak oynayan Jude, 2 yaş 302 günlükken bank shot yaptı.

Bank shot, hedef topun bir veya daha fazla banda çarptıktan sonra cebe girmesiyle yapılan bir vuruş. Jude, bu hareketi başarıyla tamamlayarak pool'da bank shot yapan en genç kişi oldu.

Yani Jude, ikinci dünya rekorunu kırdığında henüz 3 yaşında bile değildi.

Sponsorluk Aldı, UK Championship'te Profesyonellerle Tanıştı

Sponsorluk Aldı, UK Championship'te Profesyonellerle Tanıştı

Jude, 3 yaşına basmadan iki Guinness Dünya Rekoru kırarak snooker dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Henüz küçücük yaşta elde ettiği bu başarıların ardından Jude, snooker sponsorluğu bulunan bilinen en genç kişi oldu.

2025 UK Snooker Championship'te de özel bir girişle turnuvada yer alan Jude, Kyren Wilson ve Jimmy White gibi dünyaca ünlü oyuncularla tanıştı. 

Babası Luke Owens, oğluna maçın kimin kazanacağını sorduğunda ise Jude'un cevabı hiç düşünmeden geldi:

“Ben!”

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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