İzlerken Kendimizi Başrolün Yerine Koyduğumuz, Yıllar Geçse de Popülerliği Geçmeyen 15 Yaz Dizisi

İzlerken Kendimizi Başrolün Yerine Koyduğumuz, Yıllar Geçse de Popülerliği Geçmeyen 15 Yaz Dizisi

yerli dizi dizi
Ceyda
Ceyda
13.08.2025 - 16:01

Ekran başına kitlendik ve iki karakterin romantik anlarını nefesimizi tutarak izledik. Kendimizi başrolün yerine koyduk ve sanki o anları biz yaşıyorduk. Cıvıl cıvıl yaz dizilerine duyduğumuz özlem hiçbir zaman bitmedi ve biliyorum ki bitmeyecek. Şimdi birlikte, hala açıp açıp izlediğimiz, sahneleriyle karşılaştığımızda eski günlere daldığımız en çok özlenen renkli yaz dizilerini inceleyelim.

1. Afilli Aşk (2019)

Ayşe, hayalini kurduğu mutlu hayatı bir türlü yakalayamayan, güçlü ama biraz da şanssız bir kadın. Peş peşe gelen talihsiz olayların sonunda, hiç istemediği halde Kerem’le sahte bir evliliğin içinde buluyor kendini. Kerem çapkınlığı ve rahat tavırlarıyla tanınan biri; Ayşe ise ayakları yere basan, ne istediğini bilen bir karakter. Başta tamamen çıkar ilişkisi gibi başlayan bu hikâye, zamanla tatlı atışmalar, eğlenceli anlar ve gerçek duygularla bambaşka bir hâl alıyor. Tam yaz havasında, izlerken yüz gülümseten dizilerden.

2. Kiralık Aşk (2015)

Romantik komedi denince akla gelen ilk yapımlardan biri olan Kiralık Aşk, Defne’nin, ailesinin borcunu ödemek için girdiği bir anlaşmayla başlıyor. Görevi, başarılı iş adamı Ömer’i kendisine âşık etmek. Ancak bu plan, zamanla gerçek duygularla karışıyor ve olaylar beklenmedik bir hal alıyor. Ömer her Defne'ye baktığında çığlık atmayı özledik. Ve tabii ki kendimizi onların yerine koyup ekstra heyecanlar yaşamayı.

3. Kaçak Gelinler (2014)

Üç farklı kadının gelinlikleriyle havaalanında karşılaşmasıyla başlayan Kaçak Gelinler, bize ikonik karakterler kazandırdı: Şebnem, Kainat ve Almilla. Bu üç farklı karakter, İstanbul'da yeni bir düzen kurmaya çalışırken hem birbirlerine destek olur hem de kendi aşk ve hayal yolculuklarına çıkar. İlk fragmanıyla bile etkisinden çıkamadığımız Kaçak Gelinler de özlediğimiz diziler arasında.

4. Çilek Kokusu (2015)

Yaz tatilinde çalışmak için Bodrum’a giden Aslı, zengin bir ailenin oğlu olan Burak ile tesadüfen tanışır. İlk karşılaşmaları kötü geçer ve aralarında tartışma çıkar. Tatil sonrası yolları İstanbul’da yeniden kesişir. Aslı, Burak’ın çalıştığı otelde iş bulur. İstemeden de olsa aynı ortamda bulunmak zorunda kalan ikili, bu süreçte birbirlerinin hayatına daha çok dâhil olur. Hangimiz o otele gidip hayatımızın aşkıyla karşılaşmayı istemedik?

5. Kiraz Mevsimi (2014)

Moda tasarımcısı olma hayali kuran Öykü, çocukluktan beri en yakın arkadaşı Mete’ye âşıktır ancak duygularını asla söyleyemez. Bir yanlış anlaşılma sonucu Mete’nin arkadaşı Ayaz ile tanışır. Ayaz, Öykü’nün hayallerini gerçekleştirmesine yardım ederken ikili, istemeden de olsa yakınlaşmaya başlar. Yanlış anlamalar, tesadüfler ve kariyer hedefleri arasında, Öykü’nün hem aşk hem de iş hayatı şekillenir. Bu diziyle birlikte bütün hedeflerimizi moda tasarıma yönlendirmiş, kariyerimizi Öykü'nün kariyerine çevirmiştik. Maalesef Kiraz Mevsimi evrenine özenmemek mümkün değildi.

6. Sana Bir Sır Vereceğim (2013)

Özel güçlere sahip çocukların peşine düşen karanlık bir örgüt, onları yakalamak için plan yapar. Bu çocuklardan bazıları, yeteneklerini kontrol etmeye çalışan gençlerdir. Ailelerini ve birbirlerini korumaya çalışan grup, gizemli olaylar ve tehlikelerle dolu bir maceraya atılır. Hikâye, hem fantastik unsurları hem de genç karakterlerin duygusal bağlarını bir araya getirir. 

Aylin ve Tilki sahnelerinde ekrandan ayrılmayanlar burada mı?

7. Bodrum Masalı (2016)

Her yeni bölümde başka bir karakterine aşık olduğumuz bu dizide hikaye şöyle başlıyor: İstanbul’da lüks içinde yaşayan Evren Ergüven’in işleri bozulunca, eşi Yıldız ve çocukları Ateş ile Su’nun hayatı bir anda değişir. Aile, geçmişten kalan tek mirasları olan Bodrum’daki butik otele yerleşir. Şehir hayatına alışkın olan Ateş (Alperen Duymaz) ve Su (Dilan Çiçek Deniz), küçük bir sahil kasabasındaki yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken farklı insanlarla tanışır. Ateş, kasabanın yerlilerinden Aslı’ya (Hilmi Cem İntepe), Su ise Kelebek’e (Burak Dakak) yakınlaşır.

8. Aşk Laftan Anlamaz (2016)

Giresun’da yaşayan Hayat (Hande Erçel), babasının baskısıyla İstanbul’da iş bulmak zorunda kalır. Yanlışlıkla tekstil devi Sarte’nin sahibi Nejat Bey’in kızı sanılarak şirkette işe başlar. Şirketin dev yakışıklı ve ekranlara geldiği an herkesin hayallere daldığı patronu Murat (Burak Deniz) ile tanışması ise hayatının dönüm noktası olur. Hayat, yalanının ortaya çıkmaması için çabalarken Murat’la aralarındaki gerilim zamanla romantik bir çekime dönüşür. Ancak maalesef gizlenen gerçekler, aile meseleleri ve iş dünyasındaki rekabet bu aşkı zor bir sınava sokar.

9. Erkenci Kuş (2018)

Hayali yazar olmak olan Sanem (Demet Özdemir), ailesinin bakkalında çalışırken hayatının fırsatı ayağına gelir: ablasının çalıştığı reklam ajansında işe başlamak! İlk gününde ajansın özgür ruhlu, dünyayı dolaşmış, fotoğraf tutkunu patronu Can Divit’le (Can Yaman) karşılaşır ve işler bir anda değişir. Sanem, şirketteki “gizemli ajanı” bulmak için görevlendirilir ama bu görev sırasında kalbini Can’a kaptırır.

10. Krem (2012)

Annesiyle yaşayan, sessiz ve kendi hâlinde bir genç kadın olan Eda (Duygu Yetiş), günlerini hep arka planda geçirir. Ta ki sihirli bir krem bulana kadar… Bu kremi sürdüğünde bambaşka, özgüveni tavan yapmış, dikkatleri üzerine çeken bir kadına dönüşür. Gündüz normal Eda, akşam ise “yeni ben” olarak iki ayrı hayat yaşamak zorunda kalır. Bu ikili yaşam hem aşk kapılarını aralar hem de birbirine karışan komik olayların fitilini ateşler. O zamanlar farkında değildik ama şu an anlıyoruz ki hem sabah hem de akşam hali bir başka güzeldi Eda'nın. Aslında önemli olan nasıl göründüğü değil nasıl hissettiğiydi.

11. Sen Çal Kapımı (2020)

Hayali yurt dışında okumak olan Eda (Hande Erçel), bursunun iptal olmasına neden olarak gördüğü ünlü mimar Serkan Bolat’a (Kerem Bürsin) öfkelidir. Serkan, iş hayatındaki imajını kurtarmak ve eski nişanlısını kıskandırmak için Eda’ya bir teklif yapar: Onun sevgilisi rolünü oynayacak, karşılığında Serkan da Eda’nın eğitimine destek olacaktır. Mecburen kabul eden Eda, bu sahte ilişkinin içinde hem Serkan’la tatlı tatlı atışır hem de zamanla gerçek duygularla yüzleşir.

12. Ada Masalı (2021)

Şehir hayatına alışkın, hırslı bir iş kadını olan Haziran (Ayça Ayşin Turan), bir proje için Poyraz (Alp Navruz) adlı bir adamla tanışmak üzere bir adaya gider. Haziran, adadaki araziyi satın alabilmek için Poyraz’ın zor durumda kalmasına yol açacak bir bilgi toplar. Ancak Poyraz’la tanıştıktan sonra işler planladığı gibi gitmez. İkili, hem adadaki butik otel projesini yürütmeye çalışır hem de aralarındaki giderek güçlenen bağı keşfeder. Bu bağ her ne kadar bazı kavgalarla sarsılsa da bizi ekrana kitlemeyi her seferinde başarıyordu.

13. Ateşböceği (2017)

Genç ve neşeli taksi şoförü Aslı (Nilay Deniz) ile başarılı avukat Barış (Seçkin Özdemir), tesadüfen tanışırlar. Aslı, Barış’ın özel şoförü olunca ikili sürekli vakit geçirmeye başlar. Başlarda sık sık atışan bu ikili, zamanla birbirlerini daha yakından tanır ve aralarında beklenmedik bir yakınlık doğar. Aslı’nın enerjisi ile Barış’ın sakin yapısı, birbirini tamamlar.

14. Kendi Düşen Ağlamaz (2023)

Babasıyla büyüyen, neşeli ve kafasına estiğini yapan Alize, babasının evleneceğini öğrenince dünyası başına yıkılıyor. Üvey anne adayıyla aynı evde yaşamamak için türlü planlar yaparken, kendini bir anda Serkan’la sahte bir evliliğin içinde buluyor. Başta inat uğruna başlayan bu hikâye, zamanla işin içine gerçek duyguların girmesiyle bambaşka bir hal alıyor.

15. Yaz Şarkısı (2023)

Rize’den İstanbul’a gelen Gülbeyaz “Yaz” Yıldırım, babasının yarım kalan müzik hayalini tamamlamak için yola çıkıyor. Şehirde, birlikte müzik şirketi işleten iki yakın arkadaş Kemal Sonay ve Murat Hasamaç’la tanışması ise her şeyi değiştiriyor. Yaz’ın enerjisi ve yeteneği, hem işlerine hem de dostluklarına dokunuyor. Farkında olmadan aralarında tatlı bir rekabet başlatıyor. Kemal, popülerliğini yeniden kazanmak için Yaz’ın ışığından yararlanmak isterken; Murat, ona karşı hiç beklemediği duygular hissetmeye başlıyor.

