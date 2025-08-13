İzlerken Kendimizi Başrolün Yerine Koyduğumuz, Yıllar Geçse de Popülerliği Geçmeyen 15 Yaz Dizisi
Ekran başına kitlendik ve iki karakterin romantik anlarını nefesimizi tutarak izledik. Kendimizi başrolün yerine koyduk ve sanki o anları biz yaşıyorduk. Cıvıl cıvıl yaz dizilerine duyduğumuz özlem hiçbir zaman bitmedi ve biliyorum ki bitmeyecek. Şimdi birlikte, hala açıp açıp izlediğimiz, sahneleriyle karşılaştığımızda eski günlere daldığımız en çok özlenen renkli yaz dizilerini inceleyelim.
1. Afilli Aşk (2019)
2. Kiralık Aşk (2015)
3. Kaçak Gelinler (2014)
4. Çilek Kokusu (2015)
5. Kiraz Mevsimi (2014)
6. Sana Bir Sır Vereceğim (2013)
7. Bodrum Masalı (2016)
8. Aşk Laftan Anlamaz (2016)
9. Erkenci Kuş (2018)
10. Krem (2012)
11. Sen Çal Kapımı (2020)
12. Ada Masalı (2021)
13. Ateşböceği (2017)
14. Kendi Düşen Ağlamaz (2023)
15. Yaz Şarkısı (2023)
çilek kokusu,kiraz mevsimi???
Eksikler çok listede Hayat Bilgisi Kampüsistan Lise Defteri Genco Sudan Çıkmış Balıklar Hepimiz Birimiz İçin (Buğra Gülsoy'un ilk dizisi idi) Aşk Yeniden Şer... Devamını Gör
Bak aklıma şeyde geldi Melekler Korusun vardı Çat Kapı vardı Milli Olmadan Asla ben izlenen dizilerde bin tane dizi ismi yazarım. Dizi repertuarım geniştir b... Devamını Gör