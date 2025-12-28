Sadettin Saran'ın Üç Erkek Kardeşiyle Olan Fotoğrafı Herkesin Dikkatini Çekti
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündemimizden düşmüyor. Saran, Fenerbahçe Başkanlığı için aday olduğu dönemde en çok da fit vücudu ve yaptığı sporlarla konuşulmuştu. Şimdilerde ise 2022 yılında paylaşılan bir fotoğraf gündeme geldi. Yalnızca Sadettin Saran'ın değil, kardeşleri Sadun, Sinan ve Kanan Saran'ın da aynı fit vücuda sahip olduğu ortaya çıktı.
Birbirine tıpatıp benzeyen Saran kardeşlerin fotoğrafı, herkesin dikkatini çekti.
Karşınızda 2002 ve 2022 yıllarından Saran kardeşler!
Gelin bakalım ne yorumlar yapılmış? 😂
