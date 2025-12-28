onedio
Sadettin Saran'ın Üç Erkek Kardeşiyle Olan Fotoğrafı Herkesin Dikkatini Çekti

Sadettin Saran'ın Üç Erkek Kardeşiyle Olan Fotoğrafı Herkesin Dikkatini Çekti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
28.12.2025 - 10:54

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündemimizden düşmüyor. Saran, Fenerbahçe Başkanlığı için aday olduğu dönemde en çok da fit vücudu ve yaptığı sporlarla konuşulmuştu. Şimdilerde ise 2022 yılında paylaşılan bir fotoğraf gündeme geldi. Yalnızca Sadettin Saran'ın değil, kardeşleri Sadun, Sinan ve Kanan Saran'ın da aynı fit vücuda sahip olduğu ortaya çıktı.

Birbirine tıpatıp benzeyen Saran kardeşlerin fotoğrafı, herkesin dikkatini çekti.

Karşınızda 2002 ve 2022 yıllarından Saran kardeşler!

Karşınızda 2002 ve 2022 yıllarından Saran kardeşler!

Sadettin Saran'ın 2022 yılında paylaştığı bu fotoğraf, X'te yeniden gündeme geldi. Fotoğrafta Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın kardeşleri Sadun, Sinan ve Kenan Saran'ı görüyorsunuz. 

Elbette bu fotoğrafa gelecek yorumlar olduğunu tahmin edersiniz.

Gelin bakalım ne yorumlar yapılmış? 😂

Gelin bakalım ne yorumlar yapılmış? 😂
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
